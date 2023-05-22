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    • Haberler
    • 22.05.2023 11:45
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    • 22.05.2023 11:53
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    Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Son dakika Bakan Yanık duyurdu!

    Görevde Yükselme Sınavı 16/04/2023 tarihinde yapılmıştı. Peki Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Son dakika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu! İşte https://pgm.adalet.gov.tr adresi ile sonuç sorgulama ekranı ve Bakan Yanık'ın açıklamaları...

    Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık son dakika açıklamasında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav sonuçları için tarih verdi. İşte detaylar...

    GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞIŞIKLIĞI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber'de Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav sonuçları hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Yanık, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin, ''Bu hafta içerisinde açıklanır.'' ifadelerini kullandı.

    A Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Yanık'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle;

    KAHREDEN HABER

    ''Hepimizi çok üzen bir haber aldık. Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanımız Sultan Okur ile İl Başkan Yardımcımız Necati Okur'un kızlarının da içinde oldukları araç maalesef dün akşam saatlerinde trafik kazası yaptı. 13 yaşındaki Yağmur Okur'u kaybettik. Ablası Hatice Kübra ağır yaralı. Hem teşkilatımıza hem Okur ailesine Gerçekten çok üzüldük. Seçim çalışmaları boyunca çocuklar bizimle beraberdi. Yağmur biz bu teşkilatta büyüdüğünü söylemişti. Çocuk Kolları'nı niye kurmuyoruz diyerek bize bir önerisi olmuştu. Annesine ve babasına baş sağlığı diliyorum çok üzgünüm.

    Osmaniye 96 yılında il oldu ve o zamandan beri kadın vekili hiç olmadı. Hem ben hem CHP'den bir arkadaşımız kadın vekiller olarak Osmaniye'yi temsil edeceğiz.

        SEÇİMİN İKİNCİ TURU İÇİN SON 6 GÜN

        Deprem bölgesi seçim için ne düşündüğünü gösterdi.

        Bütün arkadaşlarımız sahada. Depremzedelerin yaralarını sarmak için seferberiz.

        SEÇİM ÜZERİNDEN AFETZEDELERE HAKARET

        Tercihinden dolayı bir kez daha cezalandırmak isteyen bir muhalefetle karşı karşıya kaldı.

        Etmedik hakaretler bırakmadılar.

        Herkes çok üzgün, bu hasarı gidermek kolay olmaz.
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        Haberler Haberler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Son dakika Bakan Yanık duyurdu!
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