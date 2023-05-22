Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Son dakika Bakan Yanık duyurdu!

A Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Yanık'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle;

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''Hepimizi çok üzen bir haber aldık. Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanımız Sultan Okur ile İl Başkan Yardımcımız Necati Okur'un kızlarının da içinde oldukları araç maalesef dün akşam saatlerinde trafik kazası yaptı. 13 yaşındaki Yağmur Okur'u kaybettik. Ablası Hatice Kübra ağır yaralı. Hem teşkilatımıza hem Okur ailesine Gerçekten çok üzüldük. Seçim çalışmaları boyunca çocuklar bizimle beraberdi. Yağmur biz bu teşkilatta büyüdüğünü söylemişti. Çocuk Kolları'nı niye kurmuyoruz diyerek bize bir önerisi olmuştu. Annesine ve babasına baş sağlığı diliyorum çok üzgünüm.

Osmaniye 96 yılında il oldu ve o zamandan beri kadın vekili hiç olmadı. Hem ben hem CHP'den bir arkadaşımız kadın vekiller olarak Osmaniye'yi temsil edeceğiz.