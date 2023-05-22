Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık A Haber'de! Vatandaşlık maaşı nasıl bağlanacak?

OĞAN VE ÖZDAĞ'IN KARARI NE OLACAK?

Sayın Oğan'ın tabii öncelikle tebrik ediyorum. Bir seçim süreci atlattı geçmiş olsun hepimize. Ancak şunu karıştırmamak lazım. Bir siyasi partinin lideri olarak Meclis grubunuz olur milletvekili grubunuz olur dolayısıyla o milletvekili grubu üzerinde tasarruf hakkınız olur. Grubunuz adına bir söz verirsiniz bu başka bir şeydir ama seçmen adına söz verilmez. Sayın Oğan'ın da aldığı oy seçmenin refleksini ayniyle devam ettireceği iddiası veya beklentisi gerçekçi olmaz. Bir defa bunu bir tarafa yazmak lazım. Ancak kendisi açısından ve kendisine gönül veren insanları bir tavır bir duruş göstermesi açısından gayet tabii ki tavrını açıklaması ya da ikinci turda kimi destekleyeceğine ilişkin bir kanaat belirtmesi bu anlamda önemlidir. Fakat bütünüyle Sayın Oğan'a oy vermiş bütün yüzde 5'in tamamı istediği yere kanalize olur mu? Hayır bu gerçekçi bir beklenti değil. Seçmen üzerine böyle bir söz vermek mümkün değildir.

GENÇLERE EVLİLİK DESTEĞİ

Aile ve Gençlik Bankası ile kolaylık sağlanacak.

EV HANIMLARINA EMEKLİK SÖZÜ

Her vatandaşımızı sosyal güvenlik sisteminde tutacağız.

KAMUYA SÖZLEŞMELİ EPRSONEL ALIMI

Personel alımı KPSS puanına göre göre yapılacak.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Sözünü vermiştik sonuçları, bu hafta içerisinde açıklarız.