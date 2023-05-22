Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık A Haber'de! Vatandaşlık maaşı nasıl bağlanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
KAHREDEN HABER
Hepimizi çok üzen bir haber aldık. Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanımız Sultan Okur ile İl Başkan Yardımcımız Necati Okur'un kızlarının da içinde oldukları araç maalesef dün akşam saatlerinde trafik kazası yaptı. 13 yaşındaki Yağmur Okur'u kaybettik. Ablası Hatice Kübra ağır yaralı. Hem teşkilatımıza hem Okur ailesine Gerçekten çok üzüldük. Seçim çalışmaları boyunca çocuklar bizimle beraberdi. Yağmur biz bu teşkilatta büyüdüğünü söylemişti. Çocuk Kolları'nı niye kurmuyoruz diyerek bize bir önerisi olmuştu. Annesine ve babasına baş sağlığı diliyorum çok üzgünüm.
Osmaniye 96 yılında il oldu ve o zamandan beri kadın vekili hiç olmadı. Hem ben hem CHP'den bir arkadaşımız kadın vekiller olarak Osmaniye'yi temsil edeceğiz.
SEÇİMİN İKİNCİ TURU İÇİN SON 6 GÜN
Deprem bölgesi seçim için ne düşündüğünü gösterdi.
Bütün arkadaşlarımız sahada. Depremzedelerin yaralarını sarmak için seferberiz.
SEÇİM ÜZERİNDEN AFETZEDELERE HAKARET
Tercihinden dolayı bir kez daha cezalandırmak isteyen bir muhalefetle karşı karşıya kaldı.
Etmedik hakaretler bırakmadılar.
Herkes çok üzgün, bu hasarı gidermek kolay olmaz.
KILIÇDAROĞLU'NUN "MİLLİYETÇİ" SÖYLEMİ
Geçti Bor'un Pazarı milliyetçi seçmeni bu saatten sonra etkileme şansı yok bundan önce de etkileme şansı yoktu. Çünkü ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.