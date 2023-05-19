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    • 20.05.2023 06:57
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    • 20.05.2023 06:57
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    Kabataş-Bağcılar tramvayı raydan çıktı

    Kabataş-Bağcılar Hattı'nda tramvayın raydan çıkması dolayısıyla seferler aksadı. Kabataş istikametine seyir halinde olan tramvay, Sultanahmet ile Gülhane durakları arasındaki virajda raydan çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen teknik ekiplerin uzun çalışmaları sonrası tramvay, yeniden raylara oturtularak bulunduğu yerden götürüldü.

    AJANSLAR
    Gülhane’de tramvay raydan çıktı

    İstanbul'da Kabataş istikametine seyir halindeyken Sultanahmet ile Gülhane durakları arasında virajda raydan çıkan tramvay, Metro İstanbul ekiplerinin çalışmaları ardından tekrardan raylara alındı.

    SEFERLER YAPILAMADI
    İstanbul'da Kabataş istikametine seyir halinde olan tramvay, Sultanahmet ile Gülhane durakları arasındaki virajda raydan çıkmıştı.

    Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen teknik ekipler çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Sultanahmet ile Sirkeci arasında bir süre sefer yapılamazken, incelemeler sonrası seferler kontrollü olarak yeniden sağlanmıştı.

    Tramvay seferlerinin bitmesiyle gece saat 01.00 itibariyle Metro İstanbul ekipleri, tramvayın tekrardan raylara alınması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu raydan çıkan tramvay tekrardan raylara alındı.

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