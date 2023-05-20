Son dakika: Afetzedelerin bilet ücretleri karşılanacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı 81 il valiliğine "Afetzedelerin Geri Dönüş İşlemleri ve Yol Masraf Ödemeleri" konulu genelge gönderdi.
TAHLİYE TALEPLERİ KARŞILANIYOR
Genelgede diğer illerden afet bölgesine, afet bölgesinden geçici olarak yaşadıkları diğer illere, afet bölgesinden afet bölgesine gidiş dönüş yapmak isteyenlerle ilgi tahliye taleplerinin karşılanması işlemlerinin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda;
Afetzede vatandaşların geri dönüş ve yol masraflarının karşılanması iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Valilik/Kaymakamlık bünyesinde daha önce oluşturulan birimler görevlerine devam edecek.
İhtiyaç durumunda teknik ekipman ve personel bakımından destek sağlanacak.
Belirlenen tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarının adres ve iletişim bilgiler Valilik/Kaymakamlık internet ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.