Yurt dışında sandıklar kuruldu: 2. tur için oy verme işlemi başlıyor

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlandı. Seçimlere ilişkin kesin sonuçlar bugün ilan edilecek.
YURT DIŞI SANDIKLAR KURULDU
Cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda en yüksek oyu olan iki aday, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha yarışacak.
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs seçimi için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kurulacak.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, ilk oylar yine yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılacak. Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi yarın başlayacak ve 5 gün içinde tamamlanacak. Yurt dışı seçmen gümrük kapılarında da 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.