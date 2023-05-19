Son dakika: Kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak %49.52 oranını yakaladı.
Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...
KESİN SONUÇLAR AÇIKLANDI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
YSK'nın kesin sonuçlarına göre Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Oğan yüzde 5,17'sini, İnce yüzde 0,43'ünü aldı.