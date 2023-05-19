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    • 19.05.2023 19:00
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    Son dakika: Kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

    Son dakika haberi... Milli irade 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi önde tamamladı. Cumhur İttfakı da Meclis'te çoğunluk sağladı. Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tura kaldı. Bu kapsamda seçmenler 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gidecek. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Böylelikle Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti bir kez daha tescillenmiş oldu.

    takvim.com.tr
    Kesin seçim sonuçları Resmi Gazete’de!

    Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak %49.52 oranını yakaladı.

    Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...




    KESİN SONUÇLAR AÇIKLANDI
    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



    YSK'nın kesin sonuçlarına göre Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Oğan yüzde 5,17'sini, İnce yüzde 0,43'ünü aldı.




        SEÇİME KATILMA ORANI %87,04
        Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu, 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.

        2023 SEÇİM İKİNCİ TUR TAKVİMİ
        Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek:

        19 Mayıs:         YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

        20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.



        24 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

        27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

        28 Mayıs: Oy verme günü.

        29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

        30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.



            31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.

            1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

            50+1 ŞARTI ARANACAK MI?
            YSK tarafından açıklanan verilere göre, seçimin ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

            Buna göre; Seçimin ikinci turunda 50+1 şartı aranmayacak ve en çok oyu alan aday 13. Cumhurbaşkanı seçilecek.
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            Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutarsız siyaseti
            Haberler Güncel Son dakika: Kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı
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