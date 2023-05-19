Son dakika: Kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı







SEÇİME KATILMA ORANI %87,04

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu, 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.

2023 SEÇİM İKİNCİ TUR TAKVİMİ

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek:



19 Mayıs: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.



20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.