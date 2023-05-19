Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 19.05.2023 12:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2023 12:44
    ABONE OL

    Bir paçayı kurtarma operasyonu! Herkese yalan söylediler... Levent Gültekin: Sahtekarlar seçmeni kandırdı

    14 Mayıs seçimlerinde sandıkların açılması ve kamuoyuna bilgi aktarımının başlamasından itibaren, kendi siteminde yaşadığı aksaklıklarla birlikte, CHP yönetimi algı operasyonuna başladı. Kameralar karşısına geçen ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptıkları açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu algısını yaratmaya çalıştı. Kısa bir süre sonra Twitter hesabından "Öndeyiz" paylaşımında bulunan Kılıçdaroğlu da, bu tehlikeli operasyona eşlik etti. Yaşananları katıldığı bir programda değerlendiren gazeteci Levent Gültekin souçların saat 20.00'de netleştiğini belirtek, CHP içinde bulunan manipülator ve sahtekarların seçmeni kandırdığını söyledi. Gültekin, "Muhalif kamuoyuyla oynuyorlar. Hesap vermemek ve sorumluluklarının bedelini ödememek için. Gece 12’ye kadar gariban insanları oyaladılar." dedi.

    takvim.com.tr
    Bir paçayı kurtarma operasyonu!

    Türkiye'de milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandık başına giderek büyük demokrasi şöleninin parçası oldu. Ancak akşam saatlerinde sandıkların açılması ve veri akışının sağlanmasının ardından Cumhuriyet Halk Parti tehlikeli bir oyuna kalkıştı. Kendi sisteminden kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle sağlıklı veriye ulaşamayan CHP, Anadolu Ajansı'nı hedef alarak "Öndeyiz" operasyonuna kalkıştı.

    CHP'DEN TEHLİKELİ PROVAKASYON
    İlk sandıkların açılmasıyla bilrikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir farkla Kemal Kılıçaroğlu'nun önünde olduğu görülürken CHP provokasyonu körükleyecek hamlelere başladı.

    "KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI İLAN EDİLECEK"
    Adaylık sürecinde Kılıçdaroğlu'na karşı savaş veren ancak daha sonra kendilerini Cumhurbaşkanı yardımcılığı vadedilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek süreci manipüle etmeye çalıştı.

    CHP'nin veri akış sisteminin çökmesini görmezden gelen İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia ederek Anadolu Ajansı'nı hedef aldı.

    Ekrem İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu, bugün cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Buna inanıyoruz. Erdoğan çok aşağılarda bir oy oranına sahiptir. Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itiraz yapılarak AA oyları sisteme dahil etmemektedir." İddiasında bulundu.

    İmamoğlu gibi AA'yı hedef alan ABB Başkanı Mansur Yavaş ise açılan sandık verilerinin yüzde 23,87 olduğunu belirterek "Kılıçdaroğlu öndedir." dedi. Mansur Yavaş, "Türkiye'nin her yerinde İstanbul ve Ankara'da öndeyiz" iddiasında bulundu.

    BİR MANİPÜLASYON DA KILIÇDAROĞLU'NDAN: ÖNDEYİZ
    Benzer bir manipülasyona da 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu imza attı. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Öndeyiz" diyerek algılara oynadı.

    BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
    CHP'nin yaptığı bu hamle "geride olan oy oranlarını perdelemek ve seçmenin tepkisini farklı bir yere çekmek" olarak yorumlanırken oldukça tehlikeli bulundu.



        CHP SİSTEMİNE YANLIŞ VERİLERİ GİRDİ
        Ancak seçimlerin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen CHP'nin seçimlerde kendi oy sistemine yanlış verileri girdiği ortaya çıktı. CHP de parti olarak bunu resmen doğruladı.



        YANLIŞ VERİLERLE YSK'YA İTİRAZ ETMEYİ İHMAL ETMEDİLER
        Ancak bu gelişmelere rağmen CHP'liler bazı illerde kendi sistemlerine yanlış işledikleri verilerin ekran görüntülerini delil olarak ekleyerek YSK'ya itiraz ediyor. Kendi sistemlerine seçim verilerini yanlış giren CHP'lilerin bu verileri kullanarak itiraz etmesi vatandaşları düşündürdü. Nitekim her sandıktaki sandık kurulu üyelerine verilen sandık sonuç tutanakları buralardan tüm parti genel merkezlerine iletilmişti.

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde fatura Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursa Adıgüzel'e kesildi. Adıgüzel, istifasının ardından Genel Merkez'de yaşanan koordinasyon ve beceriksizliği itiraf etti.

        "CHP'DE SAHTEKARLAR VAR"
        Katıldığı bir programda yaşanan tehlikeli provokasyonu değerlendiren gazeteci Levent Gültekin, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini hedef alan sert eleştirilerde bulundu.

        Gültekin, "Oylar çalındı iddialarına asla itibar etmiyorum. CHP'de bir kısmı manipülatör, bir kısmı sahtekar isimler var." dedi.

        "SEÇİM 49'A 45 BİTİYOR"
        Sonuçların akşam saat 20.00'de netleştiğinin Kılıçdaroğlu'na iletildiğini belirten Gültekin, "CHP'de bir simülatör yapımcısı akşam saat 20.00'de Kılıçdaroğlu'na sunduğu raporda "efendim seçim 49'a 45 bitiyor" dedi." ifadesini kullandı.

        "BAŞARISIZ OLDUK DİYEMİYORLAR"
        Gültekin, "Muhalif kamuoyuyla oynuyorlar. Hesap vermemek ve sorumluluklarının bedelini ödememek için. Gece 12'ye kadar gariban insanları oyaladılar. Hala da devam ediyorlar. Hala daha çıkıp başarısız olduk veya yanıldık diyemiyorlar." sözleriyle CHP yönetimini hedef aldı.
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Üniversite diploması yok hayatı boyunca yalan söyledi
            Haberler Haberler Bir paçayı kurtarma operasyonu! Herkese yalan söylediler... Levent Gültekin: Sahtekarlar seçmeni kandırdı
                loading
                SON DAKİKA