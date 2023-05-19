Türkiye'de milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandık başına giderek büyük demokrasi şöleninin parçası oldu. Ancak akşam saatlerinde sandıkların açılması ve veri akışının sağlanmasının ardından Cumhuriyet Halk Parti tehlikeli bir oyuna kalkıştı. Kendi sisteminden kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle sağlıklı veriye ulaşamayan CHP, Anadolu Ajansı'nı hedef alarak "Öndeyiz" operasyonuna kalkıştı.
CHP'DEN TEHLİKELİ PROVAKASYON
İlk sandıkların açılmasıyla bilrikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir farkla Kemal Kılıçaroğlu'nun önünde olduğu görülürken CHP provokasyonu körükleyecek hamlelere başladı.
"KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI İLAN EDİLECEK"
Adaylık sürecinde Kılıçdaroğlu'na karşı savaş veren ancak daha sonra kendilerini Cumhurbaşkanı yardımcılığı vadedilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek süreci manipüle etmeye çalıştı.
CHP'nin veri akış sisteminin çökmesini görmezden gelen İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia ederek Anadolu Ajansı'nı hedef aldı.
Ekrem İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu, bugün cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Buna inanıyoruz. Erdoğan çok aşağılarda bir oy oranına sahiptir. Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itiraz yapılarak AA oyları sisteme dahil etmemektedir." İddiasında bulundu.
İmamoğlu gibi AA'yı hedef alan ABB Başkanı Mansur Yavaş ise açılan sandık verilerinin yüzde 23,87 olduğunu belirterek "Kılıçdaroğlu öndedir." dedi. Mansur Yavaş, "Türkiye'nin her yerinde İstanbul ve Ankara'da öndeyiz" iddiasında bulundu.
BİR MANİPÜLASYON DA KILIÇDAROĞLU'NDAN: ÖNDEYİZ
Benzer bir manipülasyona da 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu imza attı. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Öndeyiz" diyerek algılara oynadı.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
CHP'nin yaptığı bu hamle "geride olan oy oranlarını perdelemek ve seçmenin tepkisini farklı bir yere çekmek" olarak yorumlanırken oldukça tehlikeli bulundu.