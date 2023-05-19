İmamoğlu gibi AA'yı hedef alan ABB Başkanı Mansur Yavaş ise açılan sandık verilerinin yüzde 23,87 olduğunu belirterek "Kılıçdaroğlu öndedir." dedi. Mansur Yavaş, "Türkiye'nin her yerinde İstanbul ve Ankara'da öndeyiz" iddiasında bulundu.

BİR MANİPÜLASYON DA KILIÇDAROĞLU'NDAN: ÖNDEYİZ

Benzer bir manipülasyona da 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu imza attı. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Öndeyiz" diyerek algılara oynadı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

CHP'nin yaptığı bu hamle "geride olan oy oranlarını perdelemek ve seçmenin tepkisini farklı bir yere çekmek" olarak yorumlanırken oldukça tehlikeli bulundu.