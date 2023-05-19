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    • 20.05.2023 03:31
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    28 Mayıs son anket sonuçları! 'Sinan Oğan seçmeni' ikinci turda kimi destekleyecek? Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu...

    Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak %49.52 oranını yakaladı. Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Yaşanan gelişmelerin ardından son anket sonuçları merak konusu oldu. Peki 'Sinan Oğan seçmeni' ikinci turda kimi destekleyecek? Başkan Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? İşte detaylar...

    28 Mayıs son anket sonuçları!

    Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.

    YSK RESMİ SONUÇLARI DUYURDU
    YSK'nın sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.

    Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

    Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir A Haber ekranlarında Sinan Oğan'ın hangi adayı destekleyeceğine yönelik yapılan son anketi ve son oy dağılımını paylaştı.



    "TÜRKİYE'DE SEKÜLER MİLLİYETÇİLİK YÜKSELİYOR"
    Türkiye genelini temsilen 3 bin kişiyi kapsayan ve içinde Sinan Oğan'a oy veren kişiler de var. Seçim bittikten sonra ikinci tur nedeniyle vatandaşlarımıza sorduk.

    Türkiye'de seküler milliyetçilik yükseliyor. Bu gelecekte daha belirleyici olacak. Gençler kendilerini buraya tanımlayabiliyor. Bu kitleyi de çok iyi biliyorum.



    İYİ PARTİ KANDİL'E MEŞRULUK KAZANDIRDI
    İYİ Parti ittifak içinde olmasaydı, PKK desteğiyle Kılıçdaroğlu bu kadar aleni bir şekilde öne çıkmazdı. İYİ Parti, Kandil'e meşruluk kazandıran bir partidir. Onlar olmasaydı Kemal Bey bu kadar rahat hareket edemezdi.



        İNCE YÜZDE 8,3'LERİ GÖRDÜ
        Oğan'ın aldığı oylar arasında Muharrem İnce oyları da var. Buradaki geçişleri de gözlemledik. Muharrem İnce ilk başta 6.5'tü, sonra da 8.3'leri gördü. Seküler milliyetçi kişiler Muharrem İnce'nin söylemlerine de bakıyordu. Muharrem İnce'ye tam bir FETÖ operasyonu yapıldı. Sonrasında da İnce'nin oyları Sinan Oğan'a kaydı.



        YARI YARIYA
        Bu sonuç Erdoğan için şu an yeterken Kılıçdaroğlu'na yetmez. Dağıtılmış hali de yüzde 50 Erdoğan, yüzde 50 Kılıçdaroğlu diyor. Oğan'ın 5,2'nun oyunun 2,6'sı Erdoğan'a 2,6 da Kılıçdaroğlu'na gidecek gibi duruyor.

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        28 Mayıs son anket sonuçları!
        Haberler Güncel 28 Mayıs son anket sonuçları! 'Sinan Oğan seçmeni' ikinci turda kimi destekleyecek? Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu...
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