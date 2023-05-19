28 Mayıs son anket sonuçları! 'Sinan Oğan seçmeni' ikinci turda kimi destekleyecek? Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.

YSK RESMİ SONUÇLARI DUYURDU

YSK'nın sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.



Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.



Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir A Haber ekranlarında Sinan Oğan'ın hangi adayı destekleyeceğine yönelik yapılan son anketi ve son oy dağılımını paylaştı.