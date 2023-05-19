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    • Haberler
    • 19.05.2023 09:56
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    • 19.05.2023 10:45
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 16 il için sarı 5 il için turuncu alarm | 19 Mayıs 2023 hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre; Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından paylaşılan son durum haritasında; 16 il için sarı, 5 il için de turuncu kodlu uyarı verildi. Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

    takvim.com.tr
    16 il için sarı 5 il için turuncu alarm

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!
    Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Hakkari çevreleri ile Antalya'nın iç, Isparta, Burdur ve Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI DOĞU ANADOLU'DA AZALIYOR
    Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ RÜZGARLAR
    Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
        Ankara:         Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 19


        İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

        İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

            Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

            Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor 24

            Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

                Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

                Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 22

                Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 30

                    Haftalık haritalı rapora göre ülke genelinde yağışlı havanın etkisinin sürdürmesi bekleniyor.

                    19 MAYIS CUMA 2023

                    20 MAYIS CUMARTESİ 2023

                    21 MAYIS 2023

                        22 MAYIS 2023 PAZARTESİ

                        23 MAYIS 2023

                        Meteoroloji Genel mürüdülüğü, sağanak yağışlar nedeniyle muhtemel su baskınları ve sel tehlikesine karşı dikkatli ounması uyarısında bulundu.

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                        Haberler Haberler HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 16 il için sarı 5 il için turuncu alarm | 19 Mayıs 2023 hava durumu
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