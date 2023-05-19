Barcelona - Real Madrid maç sonucu: 66-78 | ÖZET

Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmaya Barcelona, Nico Laprovittola, Tomas Satoransky, Alex Abrines, Nikola Mirotic ve Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başladı. Real Madrid'in ilk 5'i ise Nigel Williams-Goss, Adam Hanga, Dzanan Musa, Eli NDiaye ve Walter Tavares'ten oluştu.
Karşılaşmaya Tavares'i pota altında etkili kullanarak başlayan Real Madrid, ilk 4 dakikayı 10-3 önde geçti. Kenardan gelen Kalinic'in üç sayılık isabetleriyle dengeyi bulan Barcelona, Abrines'in ilk periyodun bitime 2.53 kala gelen üç sayılık isabetiyle farkı 4'e çıkardı: 15-11. Kalan bölümde Madrid ekibi Tavares ile sayılar üretince ilk periyot 18-18 eşitlikle sonuçlandı.
İkinci periyoda savunmada etkili bir giriş yapan Barcelona, kenardan gelen iki oyuncusu Kuric ve Jokubaitis'in sayılarıyla bitime 6.13 kala skoru 27-22'ye getirdi. Kısa oyuncularından sayılar bulmaya devam eden Barcelona, periyodun son 2 dakikasına 7 sayı farkla önde girdi: 36-29. Madrid ekibi, periyodun bitimine 3 saniye kala Llull'den bulduğu 3 sayılık isabetle farkı 6'ya indirdi ve ilk yarıyı Barcelona, 42-36 önde tamamladı.