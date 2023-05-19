Barcelona - Real Madrid maç sonucu: 66-78 | ÖZET

İkinci periyoda savunmada etkili bir giriş yapan Barcelona, kenardan gelen iki oyuncusu Kuric ve Jokubaitis'in sayılarıyla bitime 6.13 kala skoru 27-22'ye getirdi. Kısa oyuncularından sayılar bulmaya devam eden Barcelona, periyodun son 2 dakikasına 7 sayı farkla önde girdi: 36-29. Madrid ekibi, periyodun bitimine 3 saniye kala Llull'den bulduğu 3 sayılık isabetle farkı 6'ya indirdi ve ilk yarıyı Barcelona, 42-36 önde tamamladı.