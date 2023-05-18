Suikast tiyatrosunun altından CHP çıktı! Kendi adamları yakalanınca apar topar şikayeti geri çektiler

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerin öncesinde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Samsun'da çelik yelek giydiği haberleri sızdırılarak Kılıçdaroğlu'nun suikaste uğrayacağı algısı yapıldı. Ankara Tandoğan mitinginin ardından, gözaltına alınan şüphelinin yapılan soruşturmasında; CHP ile bağlantısı tespit edildi.
SUİKAST BALONU PATLADI
Seçim öncesi birçok algı operasyonu yürüten CHP'nin çelik yelek kurgulu suikast iddiaları da balon çıktı. 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Samsun mitinginde çelik yelek giydiği haberleri yayılarak Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast algısı oluşturulmuş, seçime iki gün kala Ankara Tandoğan'daki mitingde de Ekrem İmamoğlu'nun da çelik yelek giydiği görülmüştü. Seçim öncesinde mağduriyet yaratma çabasında olan Kılıçdaroğlu'na çelik yelek provokasyonu ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki gelmişti.
EMEKLİ ASKER GÖZALTINA ALINDI
Ankara'da Tandoğan mitingi öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları, miting alanının fotoğrafını çeken bir kişiyi görünce harekete geçti. Miting alanındaki Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Mutlu P. isimli emekli Özel Kuvvetleri mensubu gözaltına alındı.
Şüpheli sorgu için emniyete götürülürken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise hemen harekete geçti. Kemal Kılıçdaroğlu adına şikayet dilekçesi hazırlayan Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan emekli kıdemli başçavuş hakkında detaylı soruşturma yapılmasını istedi.