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    • 18.05.2023 10:09
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    • 18.05.2023 10:09
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    Kamu işçisi zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2023? 700 bin kamu işçisi maaş farkı yattı mı? Kim, ne kadar ödeme alacak?

    Kamu işçisi zamlı maaşlarının ne zaman hesaba geçeceği hakkında aramalar hız kazandı. 700 bin kamu işçisinin 2023'te toplu iş sözleşmesi bağlamında alacağı zam belli oldu. Buna göre en düşük işçi maaşı brüt 15.000 TL'ye yükseldi. Peki, Kamu işçisi zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 700 bin kamu işçisi maaş farkı yattı mı? Kim, ne kadar ödeme alacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kamu işçisi zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2023?

    Refah payı ile beraber yüzde 45 zam oranı netleşirken kamu işçisi zamlı maaşların ödeme tarihine gözler çevrildi. Peki, Kamu işçisi zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2023? 700 bin kamu işçisi maaş farkı yattı mı? Kim, ne kadar ödeme alacak? İşte merak edilenler!

    KAMU İŞÇİSİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

    2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisinin beklediği toplu iş sözleşmesi kapsamında alacağı zammı açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar oldu;



    Bu işçilerimize 6 Şubat depremlerinde canla başla kurtarma çalışmaları yürüten madencilerimize, karayolcularımıza, demiryolcularımıza, elektrikçilerimize, tersanecilerimize, ormancılarımıza, medikal kurtarıcılarımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan hakları belirlenmektedir. Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz.

    EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

    "Böylece en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkartıyoruz. İşçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 prim arasında ödemesi uygulamasını bu sözleşme ile getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru, şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70 artışa gidiyoruz. Gece çalışan ücretlerin de yüzce 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz."

        EN DÜŞÜK İŞÇİ ÜCRETİ 19 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLECEK

        Açıklanan toplu sözleşme anlaşmasıyla birlikte yan ödemelerle dahil kamudaki en düşük işçi ücretinin 18-19 bin liraya çıkacağı belirtiliyor. İşçiler için önce taban ücret brüt olarak 15 bin liraya çıkarılacak. Sonrasında tüm ücretlere birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılacak. İkinci altı ay için yüzde 15 artı enflasyon, üçüncü altı ay yüzde 10 artı enflasyon, dördüncü altı ay yüzde 10 artı enflasyon kadar zam yapılacak. Zam 2023 yılından itibaren geçerli olacak. Kamuda en düşük ücret genel olarak taşerondan kadroya geçen çalışanlar için geçerli. Açıklanan zam sonrasında yapılan hesaplamalara göre en düşük düzeyde ücret alan bir kamu işçisi, vergi oranına bağlı olarak, yılın ilk 6 ayı için 19 bin 200 liraya kadar ücret alabilecek.

        KAMU İŞÇİSİ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

        Kamu işçileri her ayın 15'inden itibaren maaş ödemelerini almaya başlıyor. 15 bin liraya yükselen en düşük kamu işçisi maaşlarının, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, takip eden ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılacak.

        Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

        HÜKÜMETİN TEKLİFİ NE OLMUŞTU?

        Hükümet son olarak 12 bin lira taban ücret ve yüzde 40 zam teklif etmişti. Bunu yeterli bulmayan işçi tarafı teklifin iyileştirilmesini istemiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile toplantı gerçekleştirilmişti.

        İşçi kesiminin beklentisi ise 15 bin lira taban ücret ve yüzde 45 zam.
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