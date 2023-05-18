Refah payı ile beraber yüzde 45 zam oranı netleşirken kamu işçisi zamlı maaşların ödeme tarihine gözler çevrildi. Peki, Kamu işçisi zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2023? 700 bin kamu işçisi maaş farkı yattı mı? Kim, ne kadar ödeme alacak? İşte merak edilenler!
KAMU İŞÇİSİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisinin beklediği toplu iş sözleşmesi kapsamında alacağı zammı açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar oldu;
Bu işçilerimize 6 Şubat depremlerinde canla başla kurtarma çalışmaları yürüten madencilerimize, karayolcularımıza, demiryolcularımıza, elektrikçilerimize, tersanecilerimize, ormancılarımıza, medikal kurtarıcılarımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan hakları belirlenmektedir. Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz.
EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;
"Böylece en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkartıyoruz. İşçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 prim arasında ödemesi uygulamasını bu sözleşme ile getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru, şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70 artışa gidiyoruz. Gece çalışan ücretlerin de yüzce 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz."