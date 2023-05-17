Depremzedelere küfür eden kadın kim, yakalandı mı? Depremzedelere küfür ettiği videoları yayınlayan kadın TUTUKLANDI MI?

DEPREMZELERE KÜFÜR EDEN KADIN KİM, YAKALANDI MI, TUTUKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde deprem bölgesinde kullanılan oylardan rahatsız olan sözde TikTok fenomeni şahıs tepki gösterdiği anları saniye saniye kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

Seçimlerin ardından deprem bölgesindeki depremzedeleri sert sözlerle eleştirerek hakaretler yağdıran A.D.D. isimli kadın yakalandı. Gözaltına alınan A.D.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Oy veren depremzedelere yönelik hakaret, saldırı ve tahrik içerikli provakatif video paylaşımı yapan A.D.D. isimli kadın, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan ve hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D.D. isimli şüpheli, adliyeye sevk edildi.

"BUNLARDAN NE TÜRKİYE'YE HAYIR GELİR NE DE MİLLETİMİZE HAYIR GELİR"

Kendilerine yapılan hakaretlere tepki gösteren depremzedeler şu ifadeleri kullandı:

''Bunu yapanlar kesinlikle Yahudi, Ermeni, dış güçlerin yağcısıdır. Zaten yardım eden bir kişi yardım ettiğini beyan etmesi halinde o yardımdan sayılmıyor. Herkes yardım etti ama bu hakaretlerde bulunanların yardım ettiklerine de inanmıyoruz. Türkiye'yi kaosa sürüklemeye çalışıyorlar. Daha önceden de çeşitli bahanelerle geldiler ama milletimiz de gereken dersi verdi onlara. Onların tek derdi Türkiye'yi karıştırmak. Bunlardan ne Türkiye'ye hayır gelir ne de milletimize hayır gelir. Bizlere yardım eden herkesten binlerce kez Allah razı olsun.''

"ZİHNİYETLERİ ÇOK FARKLI"

Hatay'da esnaflık yapan Bülent Çam, depreminin Allah'tan geldiğini belirterek, "Allah'tan gelen bir şeyden dolayı insanların yargılamada bir problem var. Ha desteklemişler ha kendileri aynı konumdaki insanlar. Bunların zihniyeti çok farklı, Allah'tan korkmazlar. Recep Tayyip Erdoğan elinden geleni yapıyor. Bunu söyleyenler kuruntulu. Bu insanlar kuruntuludur. İnsanların aklını çelmeye çalışıyorlar. Rabbim, Recep Tayyip Erdoğan'ı korusun, ikinci turda seçimi rahat alacağız" dedi.