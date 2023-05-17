Adalet Bakanlığı personel alımı için binlerce kişi başvuru yaptı. 22 bin kişi ise istihdam edilecek. Peki, Adalet Bakanlığı 22 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları nereden öğrenilir? İşte merak edilenler!
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuru sonuç tarihine ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan yapılan herhangi bir açıklama yok. Başvuru sonuçları ve sözlü sınava katılacak adayların listesi https://www.adalet.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.