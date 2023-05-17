Adalet Bakanlığı personel alımı için binlerce kişi başvuru yaptı. 22 bin kişi ise istihdam edilecek. Peki, Adalet Bakanlığı 22 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları nereden öğrenilir? İşte merak edilenler!