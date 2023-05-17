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    • Haberler
    • 17.05.2023 12:37
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    • 17.05.2023 12:37
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    Adalet Bakanlığı 22 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

    Adalet Bakanlığı personel alım başvurularının sona ermesinin ardından sonuç tarihi için aramalar hız kazandı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar...

    Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

    Adalet Bakanlığı personel alımı için binlerce kişi başvuru yaptı. 22 bin kişi ise istihdam edilecek. Peki, Adalet Bakanlığı 22 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları nereden öğrenilir? İşte merak edilenler!

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Başvuru sonuç tarihine ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan yapılan herhangi bir açıklama yok. Başvuru sonuçları ve sözlü sınava katılacak adayların listesi https://www.adalet.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

    HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

    Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.

        Adalet Bakanlığı personel alımı ilanlarına göre;

        8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak.
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        Haberler Haberler Adalet Bakanlığı 22 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları nereden öğrenilir?
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