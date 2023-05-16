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    • Haberler
    • 16.05.2023 08:45
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    • 16.05.2023 16:15
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    2023 KPSS LİSANS BAŞVURU: (ais.osym.gov.tr) KPSS Lisans başvuru ücreti kaç TL, hangi bankalara yatırılacak? Mülakat yapılacak mı?

    KPSS Lisans başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. 2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri belli oldu. KPSS geç başvuruları ise 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak. Peki, KPSS Lisans başvuru ücreti kaç TL, hangi bankalara yatırılacak? Sınav tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    KPSS Lisans başvuru ücreti kaç TL?

    KPSS başvurusu ÖSYM AİS ekranı üzerinde araştırılmaya başladı. Kamuda memur olarak görev almak isteyenler kendi branşlarına göre sınavları tamamlayacak. Peki, KPSS Lisans başvuru ücreti kaç TL, hangi bankalara yatırılacak? Geç başvurular ne zaman? İşte merak edilenler...

    2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik: Başvuruların Alınması

    2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 23 Temmuz 2023 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu ise 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacaktır.

    Sınava başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

    Adaylar, başvurularını 16 Mayıs 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

    Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    ÖSYM BAŞKANLIĞI

    2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

    Takvime göre, lisans mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı başvuruları 16 Mayıs 2023 Salı günü başlayacak ve 29 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek.

    İlk başvuruyu kaçıran memur adayları, geç başvurudan yararlanabilecek. KPSS geç başvuruları ise 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

    KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları bu yıl yapılmadığından başvuru işlemleri önümüzdeki yıl yapılacak.

    2023 LİSANS KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

    Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor.

    Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.

    2023 KPSS LİSANS BAŞVURU EKRANI İÇNİ TIKLAYINIZ

        2023 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        ÖSYM henüz 2023 KPSS başvuru kılavuzunu yayınlamadı. KPSS başvuru kılavuzunun erişime açılmasıyla beraber başvuru ücreti de netlik kazanacak. Geçtiğimiz yılın sınav ücretleri ise şu şekildeydi;

        KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL

        KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

        ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL

        2023 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

        KPSS 2023 Genel Kültür-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz tarihinde,

        2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz tarihinde

        2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz tarihinde yapılacak.

        2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 6 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

        SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS maratonu 6 Ağustos'ta tamamlanacak.

        KPSS sonuçları ise ÖSYM tarafından 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

        ÖSYM Başkanı Ersoy'un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

        "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak"
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        Haberler Haberler 2023 KPSS LİSANS BAŞVURU: (ais.osym.gov.tr) KPSS Lisans başvuru ücreti kaç TL, hangi bankalara yatırılacak? Mülakat yapılacak mı?
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