Başkan Erdoğan'ın seçim zaferini gören FETÖ'cüler kaçmaya çalışıyor!

Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti.

Hem Meclis'te hem de Cumhurbaşkanlığı'nda yarışı önde tamamlayan Cumhur İttifakı böylece FETÖ'cülere ve küresel tetikçilere de yine gol attı.