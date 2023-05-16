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    • 16.05.2023 19:40
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    • 16.05.2023 21:04
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    Başkan Erdoğan'ın seçim zaferini gören FETÖ'cüler kaçmaya çalışıyor!

    14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçlarında Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin aldığı zafer FETÖ'cüleri yıktı. Sonucu gören FETÖ'cüler kaçmaya çalışıyor. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını, yakalananlardan 3'ünün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğunu bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Seçim sonucunu gören FETÖ’cüler kaçıyor!

    Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti.

    Hem Meclis'te hem de Cumhurbaşkanlığı'nda yarışı önde tamamlayan Cumhur İttifakı böylece FETÖ'cülere ve küresel tetikçilere de yine gol attı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.6 milyon oyluk fark attı.

    Halk bir kez daha Başkanı'na "Evet" dedi.

    Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını, yakalananlardan 3'ünün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğunu bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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