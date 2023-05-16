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    • 16.05.2023 10:01
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    Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti CHP medyası karıştı! Ekrem'ci Soner Yalçın'dan olay sözler! Mehmet Yılmaz yazmayı bıraktı...

    7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2.5 milyonun üzerinde oy fark yemesinin ardından CHP medyası karıştı. Ekrem İmamoğlu'nun Foneri olarak bilinen ODA TV'nin sahibi Sözcü Yazarı Soner Yalçın, 7'linin yaşadığı yenilgi sonrası Kılıçdaroğlu ve ekibini topa tuttu. Sadece Kılıçdaroğlu yenilmedi diyen Yalçın, Tarafçı döneksolcu liboşlar yenildi. FETÖ’cüler, PKK’lılar yenildi. Manipülatif gazetecilik yenildi. Hakikati değil algıyı gerçekmiş gibi sunan sosyal medya yenildi. Kılıçdaroğlu’nu -hem de birinci turda yüzde 55 - gösteren anketçiler yenildi. “Sana Söz!” gibi ne dediği anlaşılmayan absürt reklamlar-reklamcılar yenildi." ifadeleriyle olay sözler söyledi. CHP medyasında başka bir bomba da T24'te patladı. CHP'li T24 Yazarı Mehmet Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun seçimde ağır bir fark yemesinin ardından yazı yazmayı bıraktı. Öte yandan bir başka muhalif isim Bahar Feyzan ise CHP'nin seçim yönetimini olay sözlerle eleştirdi.

    takvim.com.tr
    CHP medyası karıştı

    Türkiye 14 Mayıs'ta ikinci yüzyılının en kritik virajı olarak gösterilen 2023 seçimleri için sandık başına gitti.

    BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA 2 BUÇUK MİLYON OY FARK ARTTI
    Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken YSK'nın açıkladığı son verileri göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.

    Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı.

    FETÖ'nun kurduğı CHP'nin yaydığı kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı.

    Seçmenine büyük umutlar vadederek seçime giden 7'li koalisyon ve anketçileri büyük şok yaşarken CHP medyası da karıştı.

    EKREM İMAMOĞLU'NA YAKIN SONER YALÇIN'DAN YAYLIM ATEŞİ
    Ekrem İmamoğlu'nun Foneri olarak bilinen ODA TV'nin sahibi Sözcü Yazarı Soner Yalçın, 7'linin yaşadığı yenilgi sonrası Kılıçdaroğlu ve ekibini topa tuttu.

    Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Tuncay Özkan ile atışan Soner Yalçın "Tam bir yıl önceydi… Kim, kimler yenildi aslında" başlığını attığı yazısında, "Tarafçı döneksolcu liboşlar yenildi. FETÖ'cüler, PKK'lılar yenildi. Manipülatif gazetecilik yenildi. Hakikati değil algıyı gerçekmiş gibi sunan sosyal medya yenildi. Kılıçdaroğlu'nu -hem de birinci turda yüzde 55 - gösteren anketçiler yenildi. "Sana Söz!" gibi ne dediği anlaşılmayan absürt reklamlar-reklamcılar yenildi." ifadeleriyle CHP'yi karıştıracak sözler söyledi.

    "KILIÇDAROĞLU BİR AVUŞ İKBAL PEŞİNDEKİLERE Mİ KANDI"
    22 Mayıs 2022'de yazdığı, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiği yönündeki yazısını hatırlatan Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun çekirdek ekibini ve stratejilerinin yanlış olduğunu belirterek şu olay satırları yazdı;

        "Sonra Kılıçdaroğlu herkese 'ben aday olacağım' dayatması yaptı. Altılı Masa'da kavga bile çıktı. Vs.

        Herkese şunu sordum, "neden bu kadar kazanacağından emin?" Kimseden doyurucu yanıt alamadım. Çevresindeki bir avuç ikbal peşindekilere mi kandı?

        Sonrası süreçte Kılıçdaroğlu ve çevresi akıldan o kadar uzaklaştı ki, "Beşli Çete'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek istediği" yazdırıldı! Akılsızlar zamanın en büyük hırsızlarıdır.

        Oysa tersi doğruydu; iktidar rakip olarak, kolay lokma Kılıçdaroğlu'nu istiyordu...

        "SADECE KILIÇDAROĞLU YENİLMEDİ"
        Yalçın "Sadece Kılıçdaroğlu" yenilmedi diyerek CHP Genel Merkezi'ne ağır bir bombardımanla girişti.

        Yalçın şunları yazdı;

        "Sonuçta:

        Sadece Kılıçdaroğlu yenilmedi.

        CHP genel merkezi yenildi.

        Parti tabanına bile sormadan "illa ben aday olacağım" dayatması yenildi.

        Yüzde bir bile oyu olmayan masadaki partilere "bol kepçeden" milletvekilliği dağıtarak adaylığını destekleten politik kurnazlık yenildi.

        Toplama çıkarma yaparak seçim kazanacağını düşünen "siyaset mühendisliği" yenildi.

        Solda kangrene dönüşen kimlikçi neoliberal siyaset yenildi.

        Programı dışlayıp politikayı, hamasete-popülizme indirgeyenler yenildi.

        Halka güven vermeyenler yenildi.

        "Suikast yapacaklar" diye çelik yelek giyerek halkı gerenler yenildi.

        "Ha bugün ha yarın iktidar hakkımda kaset çıkaracak" diyerek seçimi salt adli konuya dönüştürenler yenildi.

        Tarafçı dönek liboşlar yenildi.

        FETÖ'cüler, PKK'lılar yenildi.

        Manipülatif gazetecilik yenildi.

        Hakikati değil algıyı gerçekmiş gibi sunan sosyal medya yenildi.

        Kılıçdaroğlu'nu -hem de birinci turda yüzde 55 - gösteren anketçiler yenildi.

        "Sana Söz!" gibi ne dediği anlaşılmayan absürt reklamlar-reklamcılar yenildi.

        Ülkenin milli savunma sanayini küçümseyenler yenildi.

        Halkı hakir görenler yenildi.

        Biden yenildi, CIA yenildi, küresel medya yenildi.

        Gayri milliler yenildi…"

        BİR BOMBA DA T24'TEN "ADAM KAZANDI" DİYİP YAZMAYI BIRAKTI
        CHP medyasında başka bir bomba da T24'te patladı. CHP'li T24 Yazarı Mehmet Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun seçimde ağır bir fark yemesinin ardından yazı yazmayı bıraktı.

        Seçim sonuçlarının ardından "Adam kazandı" başlıklı köşe yazısıyla yazmaya ara verdiğini duyuran Yılmaz, "İçinde yaşadığım, bir parçası olduğumu sandığım toplumu doğru okuyamamışım" ifadelerini kullandı.

        "KILIÇDAROĞLU'NUN BU SEÇİMİ KAZANABİLMESİ ARTIK MÜMKÜN DEĞİL"
        Yılmaz, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda, aradaki 2,5 milyon oy farkını kapatıp, üzerine çıkabilmesi ve bu seçimi kazanabilmesi artık mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

            YAZILARIMA ARA VERECEĞİM
            Mehmet Yılmaz yazmaya ara verdiğini şu sözlerle duyurdu;

            "Bugünden itibaren ne kadar süreceğini şu anda bilmediğim bir süre için şimdilik günlük yazılarıma ara veriyorum."

            BAHAR FEYZAN DA BOMBALADI
            Bir başka muhalif isim Bahar Feyzan da CHP'nin seçim sürecini yönetemedini belirterek Kemal Kılıçdaraoğlu'nun ekibine sert sözlerle yüklendi.

            Tuncay Özkan'ın partiyi avucunun içine aldığını öne süren Feyzan "O gitmeden CHP seçim kazanamaz. Kılıçdaroğlu'nu da yönettiğini düşünüyor." dedi. Böyle devam edilirse Erdoğan'ın 10 seçim daha kazanacağını söyleyen Feyzan, "O gece Özkan'ın Ekrem Bey ve Mansur Bey'e yaptıklarını başkanlara saygımdan anlatmıyorum." dedi.

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