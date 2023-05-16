Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti CHP medyası karıştı! Ekrem'ci Soner Yalçın'dan olay sözler! Mehmet Yılmaz yazmayı bıraktı...

Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Tuncay Özkan ile atışan Soner Yalçın "Tam bir yıl önceydi… Kim, kimler yenildi aslında" başlığını attığı yazısında, "Tarafçı döneksolcu liboşlar yenildi. FETÖ'cüler, PKK'lılar yenildi. Manipülatif gazetecilik yenildi. Hakikati değil algıyı gerçekmiş gibi sunan sosyal medya yenildi. Kılıçdaroğlu'nu -hem de birinci turda yüzde 55 - gösteren anketçiler yenildi. "Sana Söz!" gibi ne dediği anlaşılmayan absürt reklamlar-reklamcılar yenildi." ifadeleriyle CHP'yi karıştıracak sözler söyledi.

"KILIÇDAROĞLU BİR AVUŞ İKBAL PEŞİNDEKİLERE Mİ KANDI"

22 Mayıs 2022'de yazdığı, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiği yönündeki yazısını hatırlatan Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun çekirdek ekibini ve stratejilerinin yanlış olduğunu belirterek şu olay satırları yazdı;