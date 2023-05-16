Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti CHP medyası karıştı! Ekrem'ci Soner Yalçın'dan olay sözler! Mehmet Yılmaz yazmayı bıraktı...

Türkiye 14 Mayıs'ta ikinci yüzyılının en kritik virajı olarak gösterilen 2023 seçimleri için sandık başına gitti.
BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA 2 BUÇUK MİLYON OY FARK ARTTI
Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken YSK'nın açıkladığı son verileri göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.
Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı.
FETÖ'nun kurduğı CHP'nin yaydığı kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı.
Seçmenine büyük umutlar vadederek seçime giden 7'li koalisyon ve anketçileri büyük şok yaşarken CHP medyası da karıştı.
EKREM İMAMOĞLU'NA YAKIN SONER YALÇIN'DAN YAYLIM ATEŞİ
Ekrem İmamoğlu'nun Foneri olarak bilinen ODA TV'nin sahibi Sözcü Yazarı Soner Yalçın, 7'linin yaşadığı yenilgi sonrası Kılıçdaroğlu ve ekibini topa tuttu.
Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Tuncay Özkan ile atışan Soner Yalçın "Tam bir yıl önceydi… Kim, kimler yenildi aslında" başlığını attığı yazısında, "Tarafçı döneksolcu liboşlar yenildi. FETÖ'cüler, PKK'lılar yenildi. Manipülatif gazetecilik yenildi. Hakikati değil algıyı gerçekmiş gibi sunan sosyal medya yenildi. Kılıçdaroğlu'nu -hem de birinci turda yüzde 55 - gösteren anketçiler yenildi. "Sana Söz!" gibi ne dediği anlaşılmayan absürt reklamlar-reklamcılar yenildi." ifadeleriyle CHP'yi karıştıracak sözler söyledi.
"KILIÇDAROĞLU BİR AVUŞ İKBAL PEŞİNDEKİLERE Mİ KANDI"
22 Mayıs 2022'de yazdığı, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiği yönündeki yazısını hatırlatan Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun çekirdek ekibini ve stratejilerinin yanlış olduğunu belirterek şu olay satırları yazdı;