Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 6'lı masadan çıkan belgeler Batılı ülkelere gitti

"BATI İÇİNDE ERDOĞAN KAZANSIN İSTEYENLER VAR"

Seçimlere karışmak ve herhangi bir tarafın kazanmasını istemek ayrı şeyler. Biz de farklı seçimlerde şu isim kazansa Türkiye için daha iyi olur diyebiliriz ancak seçimlere müdahale etmeyiz, şu isme oy verin demiyoruz.

Rusya Ukrayna savaşı nedeni ile, tahıl anlaşması nedeni ile, istikrar nedeni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasını isteyenler var. Batı içinde de var. İsim vermem olmaz şimdi.