Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 6'lı masadan çıkan belgeler Batılı ülkelere gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın seçimlere müdahalesi iddiası, Avrupa Birliği ile ilişkiler ve Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"RUS YATIRIMLARINI ETKİLEDİ"
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
"Turizm açısından bu sene ilk 3 aya baktığımızda rekor kırdık. Antalya'nın da buna katkısı bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları Rus turistleri etkiledi. Yaptırım dediğinizde herhangi bir uçak Türkiye'ye gelemiyor. Gideriz dönemeyiz endişesi ile çok sayıda telefon almışlar.
"BU ÜLKEYE HAKSIZLIK"
Türkiye'de seçimler her zaman şeffaf olmuştur. Seçime müdahale sözü doğru değil. Ülkenin imajı bakımından seçimlerin demokratik olarak geçmesinin faydası var. Şimdiden seçimlere Rusya karışıyor gibi açıklamalar, önceden şaibe varmış gibi bir hava oluşturmak ülkeye haksızlıktır. Biz seçimlere kimsenin karışmasına izin vermeyiz.
"BATI İÇİNDE ERDOĞAN KAZANSIN İSTEYENLER VAR"
Seçimlere karışmak ve herhangi bir tarafın kazanmasını istemek ayrı şeyler. Biz de farklı seçimlerde şu isim kazansa Türkiye için daha iyi olur diyebiliriz ancak seçimlere müdahale etmeyiz, şu isme oy verin demiyoruz.
Rusya Ukrayna savaşı nedeni ile, tahıl anlaşması nedeni ile, istikrar nedeni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasını isteyenler var. Batı içinde de var. İsim vermem olmaz şimdi.