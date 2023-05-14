14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları canlı yayın! A HABER SEÇİM ÖZEL CANLI İZLE! Anlık, dakika dakika oy oranları takip ekranı takvim.com.tr'de

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için geri sayım sona erdi. Saat 17.00'de sona eren oy kullanma işleminin ardından seçim sonuçları araştırılmaya başlanacak. 14 Mayıs Pazar genel seçim sonuçlarını vatandaşlarımız bu sayfa üzerinden takip edebilecekler... 14 Mayıs Pazar genel seçim sonuçlarını vatandaşlarımız bu sayfa üzerinden takip edebilecekler... İşte 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları canlı yayın (A HABER) ekranı!
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SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
14 Mayıs 2023 tarihinde yy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.
18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise takvim.com.tr'de olacak.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde bir sonraki oylama 28 Mayıs'ta gerçekleşecek.
Seçmenler ikinci turda da yine aynı sandıklarda 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.
2023 Genel Seçimlerinde Kaç Kişi Oy Kullanacak, Kaç Seçmen Var?
14 Mayıs genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941 olarak açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in paylaştığı istatistiklere göre 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez bu seçimde oy kullanacak.