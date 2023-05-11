Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Batı'ya Rusya vaadi: Saçma sapan açıklamalar yapmak ülkenin zararınadır

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber'de gündeme ilişkin konuları değerlendiriyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

LİDERLER DÜZEYİNDE GÖRÜŞME

Süreç devam edecek. Sürecin bir yol haritası çerçevesinde devam etmesi için dünkü toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde diğer kurumlarımızın da katılmasıyla bir çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Diğer kurumlarımız kimdir? Milli Savunma Bakanlığı ve istihbaratımız. Daha önce bu düzeyde iki toplantı yapıldı. Hatta istihbaratlar düzeyinde üç toplantı yapılmış oldu. Bakan Yardımcıları ve diğer kurumlarla beraber bir çalışma grubu oluşacak. Bunlar bir yol haritası üzerinde çalışacak. Nasıl adımlar atabiliriz bunlar değerlendirilecek. Ve bundan sonraki aşamada hangi düzeyde toplantılar olacak. Bir Dışişleri Bakanları düzeyinde görüşmelere devam edeceğiz. Yol haritası oluştuktan sonra zemini hazırladıktan sonra liderler düzeyinde bir toplantının gerçekleşmesi mümkün.

SURİYELİLERİN ONURLU DÖNÜŞÜ

Özellikle Türkiye'den Suriyelilerin Suriye'ye dönmesi konusunu da ikili düzeyde iş birliği yaparak bu konuda bunların güvenli bir şekilde onurlu bir şekilde ihtiyaçların karşılanacağı şekilde geri dönmelerini konuştuk değerlendirdik. Burada Türkiye'de bazı siyasiler bunların istiflenerek insanlık dışı bir görüntüyle geri itilmesinden bahsediyor bu böyle olmaz. Bu şekilde geri dönülmez. 550 bin Suriyeli güvenli bölgelere bu şekilde döndürülmez. İnsan onuruna yakışacak şekilde oradaki zemini hazırlayarak can güvenliği başta olmak üzere diğer ihtiyaçların karşılanmasının garantisi olması lazım.

BATI'NIN SKANDAL MANŞETLERİ

Son zamanlarda özellikle son 10 günde Erdoğan gitmelidir manşetlerinin bir sebebi var. Kılıçdaroğlu'na güzellemeler adeta övgüler dizilmesinin de bir sebebi var. Genel anlamda Türkiye artık daha bağımsız daha özgür evet Batı ittifaklarının içindeyiz ama kendi çıkarlarımız söz konusu olduğu zaman bize de kimsenin yardım etmeyeceğini görmüş olduk farklı sınamalarda bunları gördük. Dolayısıyla Türkiye bir savunma sanayiinde daha bağımsız, iki dış politikada veya politika oluşturmada Türkiye daha bağımsız. Dolayısıyla Türkiye'den rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Karabağ zaferinden rahatsızlar, Doğu Akdeniz'de kendi çıkarlarımızı korumamızdan çok rahatsızlar, artık Kıbrıs'ta bir federasyon için müzakere etmeyeceğiz iki devletli çözüm dediğimiz için rahatsızlar ama en büyük rahatsızlıklarının sebebi gördüler Erdoğan kazanacak dolayısıyla Erdoğan'ın önünü nasıl kesebiliriz esas dertleri bu.

(Kılıçdaroğlu'nun Batı'ya Rusya vaadi) Birilerine yaranmak için böyle saçma sapan açıklamalar yapmak ülkenin zararınadır.