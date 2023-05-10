Moskova'da dörtlü zirve: Türkiye-Rusya-İran-Suriye bir araya geliyor

Savunma ve istihbarat başkanları toplantılarının ardından, dörtlü formattaki dışişleri toplantısı bugün Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının katılımıyla Moskova'da yapılacak.
ÜÇ ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ
Suriye'de kalıcı barışın sağlanması, terör örgütü PKK - YPG'ye karşı iş birliği ve mültecilerin güvenli geri dönüşlerinin sağlanması, toplantının Türkiye açısından üç önemli gündem maddesini oluşturacak.
İLK TEMAS ARALIK 2022'DE
İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın ardından kopmuştu. O tarihten bu yana Ankara ile Şam arasında bakan düzeyinde ilk temas, 28 Aralık 2022'da yaşandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın yanı sıra Rusya ve Suriye istihbarat başkanlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi.
DÖRTLÜ FORMATA GEÇİLDİ
Ankara ile Şam arasında Rusya'nın girişimiyle başlayan görüşme süreci, İran'ın da katılmasıyla dörtlü formata dönüştürüldü.