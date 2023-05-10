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    • Haberler
    • 10.05.2023 09:23
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    • 10.05.2023 09:47
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    Moskova'da dörtlü zirve: Türkiye-Rusya-İran-Suriye bir araya geliyor

    Ankara ile Şam arasında, ilişkilerin normalleşmesi yolunda bugün önemli bir diplomatik adım atılacak. Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Moskova’da bir araya geliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yalnızca İran'dan kimin katılacağının net olmadığını, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Afrika turuna gitmesi durumunda bir başka yetkilinin Moskova'ya geleceğini aktardı.

    takvim.com.tr
    Moskova’da dörtlü zirve

    Savunma ve istihbarat başkanları toplantılarının ardından, dörtlü formattaki dışişleri toplantısı bugün Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının katılımıyla Moskova'da yapılacak.

    ÜÇ ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ
    Suriye'de kalıcı barışın sağlanması, terör örgütü PKK - YPG'ye karşı iş birliği ve mültecilerin güvenli geri dönüşlerinin sağlanması, toplantının Türkiye açısından üç önemli gündem maddesini oluşturacak.

    İLK TEMAS ARALIK 2022'DE
    İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın ardından kopmuştu. O tarihten bu yana Ankara ile Şam arasında bakan düzeyinde ilk temas, 28 Aralık 2022'da yaşandı.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın yanı sıra Rusya ve Suriye istihbarat başkanlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi.

    DÖRTLÜ FORMATA GEÇİLDİ
    Ankara ile Şam arasında Rusya'nın girişimiyle başlayan görüşme süreci, İran'ın da katılmasıyla dörtlü formata dönüştürüldü.

        Türkiye, Suriye, Rusya ve İran savunma bakanları ile istihbarat başkanlarının dörtlü formattaki ilk toplantısı, 25 Nisan'da Moskova'da yapıldı. 3-4 Nisan tarihlerinde de Moskova'da Rusya, İran, Suriye ve Türkiye dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde dörtlü istişareler gerçekleştirildi.

        YPG İLE MÜCADELE MASADA
        Bugün ise Türkiye ile Suriye rejimi arasında istihbarat ve savunma düzeyinde sınırlı tutulan resmi ilişkiler, diplomatik boyuta taşınıyor.

        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Suriye-İran dörtlü toplantısı için bugün Moskova'da olacak. Çavuşoğlu'nun, dörtlü toplantının yanı sıra Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat ile görüşmesi de bekleniyor.

        Çavuşoğlu, "Moskova'da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanları toplantısını gerçekleştireceğiz. Amacımız, Suriye'de kalıcı bir istikrar ve barış, Suriye'yi bölmek isteyen ve bize tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütüyle mücadelede iş birliği ve Suriyelilerin Suriye'ye güvenli şekilde dönmesinin sağlanması. İnşallah toplantımız hayırlara vesile olur" dedi.

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, toplantıda Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınmasının planlandığı belirtildi.
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