Moskova'da dörtlü zirve: Türkiye-Rusya-İran-Suriye bir araya geliyor

Çavuşoğlu, "Moskova'da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanları toplantısını gerçekleştireceğiz. Amacımız, Suriye'de kalıcı bir istikrar ve barış, Suriye'yi bölmek isteyen ve bize tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütüyle mücadelede iş birliği ve Suriyelilerin Suriye'ye güvenli şekilde dönmesinin sağlanması. İnşallah toplantımız hayırlara vesile olur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, toplantıda Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınmasının planlandığı belirtildi.