Oy kullanacak olan milyonlarca vatandaş ehliyetle oy kullanılır mı sorusuna cevap aramaya başladı. Kimlik olmadan oy kullanmak isteyenler YSK tarafından verilen kararları merak ediyor. YSK tarafından cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine dikkat edilmesi gereken hususlar yayınlandı. Peki,saat kaçta oy verilecek? Sandıklar kaçta açılacak? Ehliyetle oy kullanılır mı? İşte merak edilenler...
EHLİYETLE OY KULLANILIR MI?
Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre; sürücü belgesi (ehliyet) ile oy kullanılabiliyor.
AŞAĞIDAKİ BELGELERDEN HERHANGİ BİRİYLE OY KULLANABİLİRSİNİZ
Nüfus cüzdanı
Kimlik kartı
Pasaport
Evlilik cüzdanı
Sürücü belgesi
Hakim ve Yüksek Yargı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartları
Avukat, noter, ve askeri kartı