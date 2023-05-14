Oy kullanacak olan milyonlarca vatandaş ehliyetle oy kullanılır mı sorusuna cevap aramaya başladı. Kimlik olmadan oy kullanmak isteyenler YSK tarafından verilen kararları merak ediyor. YSK tarafından cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine dikkat edilmesi gereken hususlar yayınlandı. Peki,saat kaçta oy verilecek? Sandıklar kaçta açılacak? Ehliyetle oy kullanılır mı? İşte merak edilenler...