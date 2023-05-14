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    • 14.05.2023 16:30
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    SEÇMEN KAĞIDI götürmek zorunlu mu? 14 Mayıs OY VERME SAATLERİ! Sandıklar kaçta açılacak, kapanacak? EHLİYETLE oy kullanılır

    Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanırken kimliğini bulamayan, yeni kimliği henüz teslim edilmeyen ya da seçim gününü kimliğini kaybedenler ehliyetle oy kullanılır mı sorusuna cevap aramaya başladı. İşte oy kullanma saatleri ve gerekli belgeler....

    takvim.com.tr
    SEÇMEN KAĞIDI götürmek zorunlu mu?

    Oy kullanacak olan milyonlarca vatandaş ehliyetle oy kullanılır mı sorusuna cevap aramaya başladı. Kimlik olmadan oy kullanmak isteyenler YSK tarafından verilen kararları merak ediyor. YSK tarafından cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine dikkat edilmesi gereken hususlar yayınlandı. Peki,saat kaçta oy verilecek? Sandıklar kaçta açılacak? Ehliyetle oy kullanılır mı? İşte merak edilenler...

    EHLİYETLE OY KULLANILIR MI?

    Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre; sürücü belgesi (ehliyet) ile oy kullanılabiliyor.

    AŞAĞIDAKİ BELGELERDEN HERHANGİ BİRİYLE OY KULLANABİLİRSİNİZ

    Nüfus cüzdanı
    Kimlik kartı
    Pasaport
    Evlilik cüzdanı
    Sürücü belgesi
    Hakim ve Yüksek Yargı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartları
    Avukat, noter, ve askeri kartı

        SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ?

        Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilmektedir. Seçmenler e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.

        NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALINAN GEÇİCİ BELGEYLE OY KULLANILIR MI?

        Vatandaşlar, Nüfüs Müdürlüğü'nden aılınan geçici kimlik belgesi ile seçme hakkını yerine getirebilecektir. Seçim günü seçmenlerin oy kullanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numalarını gösteren belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Bu sebeple eski kimlik kartı, ehliyet, geçici kimlik belgesi gibi yukarıda bahsettiğimiz belgelerden herhangi biriyle oy kullanma hakkına sahiptir.

        ESKİ KİMLİK VE NÜFUS CÜZDANI İLE OY KULLANILIR MI?

        Edinilen bilgilere göre TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

            OY VERME SAATLERİ

            Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.
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            Haberler Haberler SEÇMEN KAĞIDI götürmek zorunlu mu? 14 Mayıs OY VERME SAATLERİ! Sandıklar kaçta açılacak, kapanacak? EHLİYETLE oy kullanılır mı
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