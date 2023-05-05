Başkan Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen 500 eser ve hizmet!

Başkan Erdoğan'ın gencinden yaşlısına, memurdan ev hanımına kadar çok kapsamlı vaatleri büyük bir ilgiyle takip edilirken bugüne kadar verilen sözlerin tutulmasıyla toplum nezdinde 'AK' kadrolara olan güveni artırıyor. Ayrıca Başkan Erdoğan döneminde Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen projeler gerçekleştirildi.