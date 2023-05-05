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Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen 500 eser ve hizmet!

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti Türkiye'de sayısı artık on binlerle ifade edilen hizmetleri gerçekleştirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan döneminde Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen projeler oldu. İşte Erdoğan döneminde Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen 500 eser ve hizmet...

05.05.2023 23:32 - Son Güncelleme: 05.05.2023 23:32
Başkan Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen 500 eser ve hizmet!

Başkan Erdoğan'ın gencinden yaşlısına, memurdan ev hanımına kadar çok kapsamlı vaatleri büyük bir ilgiyle takip edilirken bugüne kadar verilen sözlerin tutulmasıyla toplum nezdinde 'AK' kadrolara olan güveni artırıyor. Ayrıca Başkan Erdoğan döneminde Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen projeler gerçekleştirildi.

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Başkan Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen 500 eser ve hizmet!

Ders kitapları 2003-2004 eğitim yılından itibaren ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Başkan Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen 500 eser ve hizmet!

2010 yılında üniversiteye girişte uygulanan katsayı problemi sona erdirildi.

Başkan Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen 500 eser ve hizmet!

2012 yılında üniversite harçları kaldırıldı.

Başkan Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen 500 eser ve hizmet!

2003 yılından itibaren KYK burs ve kredileri her ay ödenmeye başlandı.

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