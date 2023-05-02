Tarihi keşif Berat Albayrak'ı bir kez daha haklı çıkardı! Gabar'daki petrol keşfinin müjdesini "Burası Çok Önemli" kitabında anlatmıştı
Başkan Erdoğan, Konya'da katıldığı miting programında yeni bir tarihi müjdeyi açıkladı. "Dünyada karada yapılan 10 büyük keşiften birini geçen sene Türkiye olarak biz gerçekleştirdik" diyen Başkan Erdoğan,"Cudi Gabar'dan günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk" açıklamasında bulundu. Tarihi müjdenin ardından eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli" isimli kitabının "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" bölümündeki satırlar akıllara geldi. Albayrak bugün verilen müjdeye ışık tutarak "İnanıyorum ki karada güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz" ifadelerini de kitabında yazmıştı. Bu bağlamda Başkan Erdoğan liderliğinde adım adım gerçekleştirilen enerjide bağımsızlık serüvenini Takvim.com.tr sizler için derledi.
02.05.2023 20:46 - Son Güncelleme: 02.05.2023 21:52