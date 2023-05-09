Masada henüz adaylık savaşının sürdüğü dönemde ABD ve Avrupa'ya icazet turuna çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, Londra'da tefecilerle bir araya geldi. Görüşmesinin ardından Türkiye temiz para getireceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, ortak adaylığı dayatmasının ardından vaatlerinin arasında birinci sıraya 300 milyar doalrı yerleştirdi.
Kılıçdaroğlu, "Ben Londra'ya gittim. Temiz para var, fonlar var. Fonlarla görüştüm. 300 milyar dolar beş yıl içinde Türkiye'ye gelecek ve yatırım yapılacak." dedi.
İlk olarak, "Gittim, konuştum, 300 milyar lira temiz para getireceğim" diyen Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki 5 yıla yayılacak" diyerek savrulmayı sürdürdü.
ÖZ KAYNAKLARLA 300 MİLYAR
Kılıçdaroğlu tefecilerle anlaşarak 300 milyar dolar getirmeye çalışırken Türkiye kendi öz kaynaklarıyla bu parayı kasaya koymuş durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "40 güne, 40 yılın işini sığdırdık" şeklinde özetlediği dev hamlelerin ekonomiye 2030 yılına kadar sağlayacağı katkı Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'na damga vurdu.
Savunma sanayisinden ulaşıma, sağlıktan finansa, çalışma hayatından teknolojiye, doğalgazdan petrole pek çok alanda son dönemde hayata geçirilen projeler cari dengeye birikimli olarak 2023- 2030 yılları arasında 289 milyar dolarlık katkı sağlayacak.