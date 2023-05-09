Masada henüz adaylık savaşının sürdüğü dönemde ABD ve Avrupa'ya icazet turuna çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, Londra'da tefecilerle bir araya geldi. Görüşmesinin ardından Türkiye temiz para getireceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, ortak adaylığı dayatmasının ardından vaatlerinin arasında birinci sıraya 300 milyar doalrı yerleştirdi.

Kılıçdaroğlu, "Ben Londra'ya gittim. Temiz para var, fonlar var. Fonlarla görüştüm. 300 milyar dolar beş yıl içinde Türkiye'ye gelecek ve yatırım yapılacak." dedi.

İlk olarak, "Gittim, konuştum, 300 milyar lira temiz para getireceğim" diyen Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki 5 yıla yayılacak" diyerek savrulmayı sürdürdü.