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    • Haberler
    • 09.05.2023 10:38
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    • 09.05.2023 11:17
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolarlık fiyaskosu: Rothschild'e kapitülasyon listesi sundu, yine de başaramadı

    7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanabilmek adına arkası boş vaatlerini fütursuzca sıralamaktan çekinmiyor. Kılıçdaroğlu'nun en sık dile getirdiği vaatlerinin arasında, yurt dışından getireceği 300 milyar dolar yer alıyor. Kaynağı belirsiz 300 milyar dolar için çelişkili açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, paranın hangi sürede Türkiye'ye geleceğini olarak bile açık bir tarih verebilmiş değil. Milliyet gazetesi yazarlarından Zafer Şahin, 300 milyar dolarlık vaadin arkasındaki fiyasko hikayesini yazdı. Rothschild ailesinden dilenilen ve bu uğurda kontrolsüz şekilde verilen tavizlerin hikayesi tam anlamıyla ibretlik.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolarlık fiyaskosu

    Masada henüz adaylık savaşının sürdüğü dönemde ABD ve Avrupa'ya icazet turuna çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, Londra'da tefecilerle bir araya geldi. Görüşmesinin ardından Türkiye temiz para getireceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, ortak adaylığı dayatmasının ardından vaatlerinin arasında birinci sıraya 300 milyar doalrı yerleştirdi.

    Kılıçdaroğlu, "Ben Londra'ya gittim. Temiz para var, fonlar var. Fonlarla görüştüm. 300 milyar dolar beş yıl içinde Türkiye'ye gelecek ve yatırım yapılacak." dedi.

    İlk olarak, "Gittim, konuştum, 300 milyar lira temiz para getireceğim" diyen Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki 5 yıla yayılacak" diyerek savrulmayı sürdürdü.

    ÖZ KAYNAKLARLA 300 MİLYAR
    Kılıçdaroğlu tefecilerle anlaşarak 300 milyar dolar getirmeye çalışırken Türkiye kendi öz kaynaklarıyla bu parayı kasaya koymuş durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "40 güne, 40 yılın işini sığdırdık" şeklinde özetlediği dev hamlelerin ekonomiye 2030 yılına kadar sağlayacağı katkı Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'na damga vurdu.

    Savunma sanayisinden ulaşıma, sağlıktan finansa, çalışma hayatından teknolojiye, doğalgazdan petrole pek çok alanda son dönemde hayata geçirilen projeler cari dengeye birikimli olarak 2023- 2030 yılları arasında 289 milyar dolarlık katkı sağlayacak.

        ROTHSCHİLD AİLESİNİN KAPISINI ÇALDILAR
        Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolarlık vaadini mercek altına alan Milliyet gazetesi yazarlarından Zafer Şahin, Rothschild ailesine sunulan planı ve projenin nasıl bir fiyaskoıya dönüştüğünü satır satır yazdı.

        Şahin'in yazısından önemli bölümler şu şekilde:
        Her şey Kemal Bey'in dünya para ve banka/finans baronlarının merkezi konumundaki New York ve Londra seyahatleriyle başladı. Kemal Bey oralarda yanında götürdüğü gazetecileri bile atlatarak sır dolu görüşmeler yaptı. Döndükten sonra da 300 milyar dolardan bahsetmeye başladı!

        Meselenin para olduğu Kemal Bey'den sonra Londra yollarına düşen Proje ve Yatırımlardan Sorumlu Başdanışmanı Recep Beşenk'in görüşmeleriyle iyice netleşti.

        CHP, vatandaşı ikna etmek için Londra'da borç para arıyordu. Plan aslında çok basitti: Milletin sırtına yüklenecek ağır bir borç yüküyle geçici bir refah sağlanacak, ülkenin tapusu para baronlarına teslim edilecekti!

        "Seçimi alalım da gerisi kolay" mantığıyla meşhur Rothschild ailesinin kapısını çaldılar. Zaten akıllarına borç para bulmaktan başka gelen bir şey de yoktu.

            KAPİTÜLASYONLAR SUNULDU
            Yalnız küçük bir sorun vardı. Rothschild bu parayı neden Kemal Bey'e verecekti? Verdiğinden daha fazlasını alacağını Rothschild ailesine garanti etmeleri gerekiyordu. Kemal Bey'in talimatıyla hemen bir proje hazırlandı.

            Türkiye genelinde 50 adet üretim üssü kurulacak, Türkiye Girişim ve Kalkınma Fonu oluşturulacaktı. Fon bünyesinde kurulacak 9 adet Özel Ekonomi Bölgesi'ne yabancı yatırımcılar koşarak gelecek, Rothschild'den alınan borç da faiziyle ödenecekti.

            Üstelik bu bölgelerde faaliyet gösteren yabancı kuruluşlar Türk hukukuna değil, uluslararası hukuka bağlı kalacaktı. Rothschild'e sunulan dosyaya "Bölge kullanıcıları arasındaki uyuşmazlıklarda mahkeme karanının kesinleşmesini takip eden 30 gün içinde uygulama yükümlülüğü Bölgesel Yönetimdedir" bile yazdılar!

                LONDRA'DAN ELİ BOŞ DÖNDÜ
                Üretim bölgelerinde faaliyet gösteren şirketler her türlü vergi ve harçtan muaf olacak, teşvik ve muafiyetler 49 yıl boyunca geçerli olacaktı. 2035-2043 yılları arasında Türkiye'ye bu proje sayesinde 271 milyar dolar para girecekti!

                Kemal Bey bu rakamı yuvarlayarak 300 milyar dolar olarak telaffuz ediyordu. Ve o paranın hemen geleceğini, hatta geldiğini söylüyordu. Ne de olsa o bir hesap uzmanıydı.

                Ancak yanlış hesap Londra'dan döndü. Kemal Bey'in Proje ve Yatırımlardan Sorumlu Başdanışmanı Recep Beşenk para baronlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerden eli boş döndü. Çünkü projeleri inandırıcı bulunmamıştı.

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                Haberler Haberler Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolarlık fiyaskosu: Rothschild'e kapitülasyon listesi sundu, yine de başaramadı
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