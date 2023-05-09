İstanbul, Bursa'da deprem son dakika! 9 Mayıs Az önce Marmara Denizi'nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD KANDİLLİ son depremler listesi!

AFAD'dan edinilen bilgilere göre; Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın aktardığı verilere göre saat 10.20'de Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde ve 7.46 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova'dan da hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 9, 2023
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Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [02.01 km] Mudanya (Bursa)
Tarih:2023-05-09
Saat:10:20:49 TSİ
Enlem:40.378 N
Boylam:28.623 E
Derinlik:7.46 km
Detay:https://t.co/FGLcc7cNEx@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.05.09 10:20:49 40.3828 28.6515 4.3 -.- 3.8 3.6 EGERCE-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.05.09 09:44:05 38.7773 37.3865 4.4 -.- 2.2 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.05.09 09:40:05 38.1300 37.6255 5.0 -.- 1.5 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.09 09:34:50 36.4912 26.5850 120.7 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel
2023.05.09 09:32:09 37.7920 36.4137 23.4 -.- 1.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.09 09:30:55 35.9672 36.6407 18.8 -.- 2.2 -.- SURIYE İlksel
2023.05.09 09:23:31 37.1743 36.9493 3.3 -.- 3.0 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.09 09:11:36 37.0873 24.8837 4.4 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel