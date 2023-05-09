Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 09.05.2023 10:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2023 10:44
    ABONE OL

    İstanbul, Bursa'da deprem son dakika! 9 Mayıs Az önce Marmara Denizi'nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD KANDİLLİ son depremler listesi!

    Son depremler listesi hakkında aramalar hız kazandı. AFAD tarafından Bursa Mudanya'da bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Peki, kaç şiddetinde, İstanbul'dan da hissedildi mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Marmara’da korkutan deprem! AFAD açıkladı

    AFAD'dan edinilen bilgilere göre; Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    AFAD'ın aktardığı verilere göre saat 10.20'de Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde ve 7.46 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova'dan da hissedildi.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2023.05.09 10:20:49 40.3828 28.6515 4.3 -.- 3.8 3.6 EGERCE-MUDANYA (BURSA) İlksel
    2023.05.09 09:44:05 38.7773 37.3865 4.4 -.- 2.2 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
    2023.05.09 09:40:05 38.1300 37.6255 5.0 -.- 1.5 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.05.09 09:34:50 36.4912 26.5850 120.7 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel



    2023.05.09 09:32:09 37.7920 36.4137 23.4 -.- 1.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.05.09 09:30:55 35.9672 36.6407 18.8 -.- 2.2 -.- SURIYE İlksel
    2023.05.09 09:23:31 37.1743 36.9493 3.3 -.- 3.0 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
    2023.05.09 09:11:36 37.0873 24.8837 4.4 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel


        2023.05.09 08:54:09 36.6003 36.2867 5.5 -.- 1.8 -.- GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
        2023.05.09 08:38:55 38.3420 36.1598 8.1 -.- 1.3 -.- ARSLANTAS-TOMARZA (KAYSERI) İlksel
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Başkan Erdoğan’dan Trakya paylaşımı
        Haberler Haberler İstanbul, Bursa'da deprem son dakika! 9 Mayıs Az önce Marmara Denizi'nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD KANDİLLİ son depremler listesi!
            loading
            SON DAKİKA