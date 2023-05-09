İstanbul, Bursa'da deprem son dakika! 9 Mayıs Az önce Marmara Denizi'nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD KANDİLLİ son depremler listesi!

AFAD'ın aktardığı verilere göre saat 10.20'de Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde ve 7.46 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova'dan da hissedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2023.05.09 10:20:49 40.3828 28.6515 4.3 -.- 3.8 3.6 EGERCE-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.05.09 09:44:05 38.7773 37.3865 4.4 -.- 2.2 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.05.09 09:40:05 38.1300 37.6255 5.0 -.- 1.5 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.09 09:34:50 36.4912 26.5850 120.7 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel