'Teyzem Selvi' rezaletinde son perde: Rüşvet çarkını doğruladı

İMZAYI DA DOĞRULADI

Protokolde bulunan imzasının da kendisine ait olduğunu doğrulayan Gündüz, Kayhan'ın 500 bin liradan aşağıya ruhsat vermediği, Kayhan'ın CHP'nin Kadıköy'deki kasası olduğuna ilişkin cümleleri için ise "Ben bu hususları Kayhan'ın danışmanı İbrahim Diken'den duydum. Bunları Necati Yağcı'ya anlattım" ifadelerini kullandı.