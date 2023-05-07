'Teyzem Selvi' rezaletinde son perde: Rüşvet çarkını doğruladı

Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkının bir numaralı ismi Deniz Gündüz, ortaya çıkan ses kaydını doğrulayarak olayı itiraf etti. Gündüz ifadesinde de rüşvet protokolündeki imzanın kendisine ait olduğunu doğruladı
CHP'NİN KADIKÖY'DEKİ KASASI
CHP'li Kadıköy Belediyesi'ndeki protokollü rüşvet skandalıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası Deniz Gündüz'ün, dolandırdığı işadamı Necati Yağcı'yla yaptığı görüşmeye ilişkin ses kayıtları ortaya çıkmıştı.
Ses kayıtlarında, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın 500 bin lira almadan kimseye ruhsat vermediği, CHP'nin Kadıköy'deki kasası olduğuna dair ifadeler geçiyordu.
200 BİN LİRALIK PROTOKOL
Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Gündüz, kayıtlardaki sesin kendisinin olduğunu doğruladı.