CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet skandalı: Başrolde Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası var

İsmi sık sık rüşvet skandallarıyla gündeme gelen CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde yeni bir rüşvet skandalı patlak verdi. Skandalın başrolünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası Deniz Gündüz yer alıyor. İş adamı Necati Yağcı, Kadıköy Belediyesi'ne ait Prof. Dr. Kriton Curi Parkı içindeki kafeyi kiralamak için Gündüz'ün de arasında olduğu kişilere 350 bin lira verdiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı.

"SELVİ KILIÇDAROĞLU TEYZEM"

CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne yönelik son rüşvet operasyonunun üstünden bir yıl bile geçmeden yeni bir rüşvet skandalı günyüzüne çıktı. İddiaya göre Necati Yağcı isimli iş adamı, bir arkadaşı vasıtasıyla 2017'de Deniz Gündüz ile tanıştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yeğeni olarak kendini tanıtan Deniz Gündüz, Yağcı'ya Kadıköy Belediyesi'ne ait Prof. Dr. Kriton Curi Parkı içindeki kafeyi kiralamak için aracılık teklifinde bulundu.