Tetikçi Batı medyası iş başında: Alman Der Spiegel'den Başkan Erdoğan ve İslam düşmanlığı!

DEMİRTAŞ'IN VE CAN DÜNDAR'IN AÇIKLAMALARINA YER VERİLDİ

Haberde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Muhalefet her zamankinden daha iyi hazırlandı. Erdoğan bu sefer kesin kaybedecek." ifadesine de yer verildi. Bir başka bölümde ise FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nda görüntüleri yayınlayan ve yapılan yargılamada 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni firari Can Dündar'ın, "O gün gelirse" başlıklı makalesi yer aldı.