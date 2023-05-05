Tetikçi Batı medyası iş başında: Alman Der Spiegel'den Başkan Erdoğan ve İslam düşmanlığı!

ERDOĞAN NEFRETİNİ KAPAĞA TAŞIDILAR

Fransız Lexpress ise "Erdoğan ve kaos riski" başlıklı kapağında Türkiye'de yapılacak 14 Mayıs seçimlerine odaklandı. "Avrupa ile ilişkiler, Mülteciler ve Orta Doğu" konularını işlendiği kapakta "Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi" başlığı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan dergi, Başkan Erdoğan'ın Putin ile yaptığı anlaşmaları ve ikili ilişkileri de hedef aldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASINI PAYLAŞTILAR

Londra merkezli The Independent gazetesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HDP destekli 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun BBC'ye verdiği röpartajdan bir alıntı yaptı. Paylaşımda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kremlin'le değil Batı'yla ilişkileri öncelik haline getireceğiz" açıklamasına yer verildi.

THE ECONOMİST ALGI PEŞİNDE

İngiliz The Economist dergisi meşhur kapağına Türkiye seçimlerini taşıdı. 2023'ün en önemli seçimi' başlığı taşıyan kapağında '2023'ün en önemli seçimleri, Erdoğan gitmeli, demokrasiyi kurtarın' gibi gazetecilik tarafsızlığından uzak cümlelere başvurdu. 2023'ün en önemli seçimi ifadelerinin kullanıldığı kapakta 'Oy verin, demokrasiyi kurtarın, Erdoğan gitmeli' mesajı dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren dergi, "Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.