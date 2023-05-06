Dilek kağıdı su yoksa ne yapılır? Hıdırellez gül ağacına asılan dilek ne zaman alınır? Hıdırellez'de dilekler ne zaman suya atılır?

Her sene heyecanla beklenen günler arasında yer alan Hıdırellez'de herkes gönlünden geçen dilekleri diliyor ve bir kağıda yazıyor ya da çiziyor. Kâğıtlar yazıları üste gelecek şekilde suya düşerse dileklerin kabul olacağına inanılıyor. Peki, Hıdırellez gül ağacına asılan dilek ne zaman alınır? Dilek kağıdı su yoksa ne yapılır? Hıdırellez'de dilekler ne zaman suya atılır? İşte merak edilenler!
HIDIRELLEZ GÜL AĞACI DİLEK DUASI NEDİR?
Hıdırellez'in en meşhur geleneklerinden biri olan dilek ritüelinde; Dilekler yazılarak gül ağacının altına gömülür ya da gül ağacının üzerine asılır. Bir sonraki gün sabahında çeşitli dilek, niyet yazılan kağıtlar, açık olarak ve yavaşça suya bırakılır. Kâğıtlar yazıları üste gelecek şekilde suya düşerse dileklerin kabul olacağına inanılır.
HIDIRELLEZ GÜNÜ DİLEK NASIL DİLENİR?
Hıdırellez'de 5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş) ya da açık cüzdan bırakılır. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır ve sonrasında ise o notlar suya bırakılır.
Hıdırellez akşamı gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.