Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar teslim Atatürk Havalimanı vaadi: Sıradakiler MİT, Emniyet, TSK, Merkez Bankası...

Kemal Kılıçaroğlu'nun Atatürk Havalimanı için açıkladığı uzay ve havacılık projesinin atlından CIA taşeronu ABD'li şirket çıktı. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, muhtemel tehlikeye dikkat çekerek Kılıçdaroğlu'nun hayalinde devlet kurumlarını Batı emperyalizmine teslim etmek olduğunu yazdı.
ATATÜRK HAVALİMANI'NI PEŞKEŞ ÇEKECEK
Koalisyonun ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Atatürk Havalimanı" başlıklı bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nın havacılık ve uzay üssü haline getireceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, projeyi ABD'de faaliyet gösteren Türk şirketin yapacağını söyledi.
ŞİRKET CIA'NIN TAŞERONU ÇIKTI
Kılıçdaroğlu'nun, "Atatürk Havalimanı'nı birlikte havacılık-uzay merkezi yapacağız" dediği Özmen ailesinin şirketlerinin CIA'ye elektronik istihbarat, Gözetleme ve Keşif hizmetleri verdiği ortaya çıktı.
Eren Özmen'in sahibi olduğu Sierra Nevada Corp'un N3097 imalat numaralı Dornier tipi özel uçağının Libya ve Suriye'de ABD Özel Kuvvetler çalışanlarını taşıdığı görüntüler daha önce kamuoyuna yansımıştı.