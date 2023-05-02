Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar teslim Atatürk Havalimanı vaadi: Sıradakiler MİT, Emniyet, TSK, Merkez Bankası...

ANAHTAR TESLİM ATATÜRK HAVALİMANI

Yaşanan gelişmeleri köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Kılıçdaroğlu'nun planının sadece Atatürk Havalimanı'nın değil MİT'ten Emniyet'e, TSK'dan Merkez Bankası'na kritik kurumları Batılı emperyalistlere teslim etmek olduğunu söyledi.

Kaplan'ın yazısından önemli bölümler şu şekilde:

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden "Atatürk Havalimanı" başlıklı bir video yayınladı ve "hayatının en büyük projelerinden birisi" olduğunu söylediği havacılık ve uzay çalışmaları merkezi projesinden bahsetti.

Kılıçdaroğlu, bahsettiği merkezin kurulması ve geliştirilmesi için birlikte çalışacağı isimleri de açıkladı: "Bu projeyi başarılarıyla dünyaca tanınan(!) Amerika'daki Sierra Nevada Şirketi'nin (SNC) sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen'le birlikte yapacağız. Google'a bu isimleri yazın, ne cevherlerimiz var görün!"