Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar teslim Atatürk Havalimanı vaadi: Sıradakiler MİT, Emniyet, TSK, Merkez Bankası...

90'LARIN ANAHTAR SİYASETİ

Yıllardır havacılık üzerine çalışan ve yerli imkânlarla dünyada çığır açan yeni bir teknolojiyle hava araçları üreten Baykar, HAVELSAN, TUSAŞ, Vestel gibi şirketlerimizin Kılıçdaroğlu tarafından görmezden gelinmesini ve ittifakı içerisinden özellikle insansız hava araçları üretimine dair yapılan ihanet boyutundaki eleştirileri bir kenara koyuyorum.

Kılıçdaroğlu'nun şu an yaptığı şey, 90'lı yılların siyasetine damga vuran anahtar vaadinin aynısı.

90'ların karanlık ve istikrarsız koalisyon dönemlerine damga vuran bir seçim vaadi vardı: "Anahtarlar." Ağzını açan her siyasetçi, iktidar oldukları takdirde insanlara vereceği ev, araba, yazlık vs. anahtarlarından bahsederlerdi. Vaat edilen anahtar sayısı her seçimde artar ve tekrarlanırdı.