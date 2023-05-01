Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 01.05.2023 13:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2023 13:59
    ABONE OL

    Mide bulandıran üslup! Can Ataklı'dan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a ağza alınmayacak sözler

    Daha önce TOGG, Karadeniz gazı gibi Türkiye'ye çağ atlatacak gelişmeleri hedef alan fondaş gazeteci Can Ataklı; bu kez askeri alanda devrim yaratan Bayraktar SİHA'ların mucidi Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı CIA taşeronu ABD menşeili bir firmaya peşkeş çekme planına tepki gösteren Bayraktar, "Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır" ifadelerini kullandı. Bu sözleri hazmedemeyen Ataklı, ağza alınmayacak ağır hakaretler kullandı.

    takvim.com.tr
    Can Ataklı’dan rezalet sözler! Hedefinde Bayraktar var

    Can Ataklı, Türkiye'nin milli gururu SİHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı. Can Ataklı, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı küstah sözlerle hedef aldı. Ataklı, Türkiye'nin milli gururu SİHA'ları geliştiren isimlerden Selçuk Bayraktar'a, "Damat efendi" şeklinde yakışıksız bir üslup ile seslendi.

    ATAKLI'DAN KÜSTAH SÖZLER
    Can Ataklı, kendi YouTube kanalında yaptığı konuşmada, Bayraktar'ı açıkça hedef aldı.

    Ataklı, "Bu Damat efendi, bugüne kadar dedim ki, 'Bu çocuk yetenekli, iyi bir mühendis, Türkiye için kazançtır.' Ama bu işin b.kunu çıkardı. Orada ABD'lilere peşkeş çekiliyormuş da, bilmem neymiş de, CIA'in adamı çıktılar da falan. Senin kayınpederin Tayyip Erdoğan olmasa nah yaparsın sen onları." dedi.

    "BEN DE BAŞARILI OLURUM LAN"
    Hadsiz sözlerini sürdüren Ataklı, "Sana bütün imkanlar tanınacak. Atatürk Havalimanı verilecek, İstanbul Havalimanı verilecek, bütün paralar verilecek, yurt dışına bütün pazarlığı senin kayınpeder yapacak, aynı şartları bana da verseler ben de başarılı olurum lan." ifadelerini kullandı.

    SİHA'LARI HAZMEDEMEMİŞTİ
    Savunma sanayisinin gözbebeği İHA ve SİHA'ları da hedef alan Can Ataklı, "Yaptıkları maketten öte bir şey değil. Bütün bu numaralar tutmayacak, bu sefer olmayacak." şeklinde akla ziyan ifadeler kullanmıştı.

    KARADENİZ GAZINA DA SALDIRDI
    Ataklı daha önce de skandal ifadelerle Karadeniz gazını hedef almıştı.

    TOGG'dan İHA ve SİHA'lara İstanbul Finans Merkezi'nden TCG Anadolu'ya kadar Türkiye'ye değer katan her projeye karşı çıkan Can Ataklı, Karadeniz'de yakılan gazın Rus gazı olduğunu iddia ederek "Türkiye'yi 20 yıl 30 yıl ayakta tutacak rezerv yok orada." iddiasında bulundu.

        Ön sipariş sürecinin tamamlanmasının ardından yoğun ilgi nedeniyle teslim edilecek araç sayısının 20 bine çıkartıldığı Togg, ilk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ardından kabine üyelerinin kullanımıyla vitrine çıktı.

        Geçmişte Togg'u "Milli değil bir şirketin ürettiği otomobil sadece" diyerek hedef alan CHP yandaşı Can Ataklı, son dönemde yollara çıkan ve vatandaşların büyük ilgisine mazhar olan Togg'u bir kez daha karalamaya kalktı.

        "NEDİR BU YA TOGG TOGG TOGG!"
        Türkiye yerli ve milli otomobilini de üretirken yeni gurur kaynağı Togg sokaklardaki yerini aldı. Ayrıca yerli otomobil çoğu bakan tarafından da makam aracı olarak kullanılmaya başlandı.

        Can Ataklı sık sık yerli ve milli projelerle ilgili hazımsızlığı ile gündeme gelirken geçmiş dönemde, "Togg milli değil, bir şirketin ürettiği otomobil sadece" demesinin ardından yeniden yerli otomobili hedef aldı.

        Ataklı "Burada bir buldumculuk var. Görmemişin oğlu olmuş tutmuş Togg'unu koparmış. Nedir bu ya Togg, Togg, Togg. Tayyip Erdoğan ana bayii gibi çalışıyor." ifadelerini kullandı.

            Togg'u karalamayı sürdüren Ataklı, "Üretim bandı yapılmamış, saraydan bant geliyor. 'Üretim bantları burada' diye video sergiliyorlar" diye konuşmuştu.

            BİTMEK BİLMEZ HAZIMSIZLIK
            Dünyada sayılı ülkenin yerli savaş uçağına sahip olduğu biliniyor. Türkiye'de bu noktada Milli Muharip Uçak (MMU) projesinde dev adımlar atıyor. Son olarak MMU'nun hangardan çıktığı görüntüler kamuoyuyla paylaşılmıştı.

            Ataklı, Milli Muharip Uçağı da hedefine koydu. Ataklı, "Uçak gösteriyorlar hep karada. Uçmuyor nedense. İnsansız jet uçağı hesapta" demişti.

                SİHA'LARA MAKET DEMİŞTİ
                Baykar'ı hedef alan skandal açıklamalar yapanlardan biri de, Ataklı olmuştu. Ataklı, "Baykar diye bir şirket var biliyorsunuz, Bayraktarlar... Deli gibi bir kesim var, zannediyorlar ki onu savununca sanki memleket savunuluyor. Bir özel şirket SİHA-İHA yapıyor, devletin kendisi de yapıyori, çok var bunları yapan. Bu çocuk iyi bir mühendis yetenekli belli ki ama abartma kardeşim, yaptığı maketten öte bir şey değil." dedi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Gözler Başkan Erdoğan’da! İsimleri ne olacak?
                Haberler Haberler Mide bulandıran üslup! Can Ataklı'dan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a ağza alınmayacak sözler
                    loading
                    SON DAKİKA