Mide bulandıran üslup! Can Ataklı'dan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a ağza alınmayacak sözler

SİHA'LARI HAZMEDEMEMİŞTİ

Savunma sanayisinin gözbebeği İHA ve SİHA'ları da hedef alan Can Ataklı, "Yaptıkları maketten öte bir şey değil. Bütün bu numaralar tutmayacak, bu sefer olmayacak." şeklinde akla ziyan ifadeler kullanmıştı.

KARADENİZ GAZINA DA SALDIRDI

Ataklı daha önce de skandal ifadelerle Karadeniz gazını hedef almıştı.

TOGG'dan İHA ve SİHA'lara İstanbul Finans Merkezi'nden TCG Anadolu'ya kadar Türkiye'ye değer katan her projeye karşı çıkan Can Ataklı, Karadeniz'de yakılan gazın Rus gazı olduğunu iddia ederek "Türkiye'yi 20 yıl 30 yıl ayakta tutacak rezerv yok orada." iddiasında bulundu.