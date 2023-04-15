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    • Haberler
    • 15.04.2023 22:20
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    • 15.04.2023 22:54
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    Can Ataklı'nın bitmek bilmeyen hazımsızlığı! Hedefinde Türkiye'nin gururu Togg var

    Fondaş gazetecilerin yerli ve milli proje hazımsızlığı bitmek bilmiyor. Daha önce de Türkiye'nin otomobili Togg'u hedef alan Can Ataklı, son yayınladığı videosunda bir kez daha nefret kustu. Sınıfındaki araçlar içerisindeki en iyilerden biri olan Togg'u kendince küçümsemeye kalkan Ataklı, "Görmemişin oğlu olmuş tutmuş Togg'unu koparmış. Nedir bu ya Togg, Togg, Togg." diyerek Türkiye'nin gurur projesini hedefe koydu.

    takvim.com.tr
    Can Ataklı’nın bitmek bilmeyen hazımsızlığı!

    Ön sipariş sürecinin tamamlanmasının ardından yoğun ilgi nedeniyle teslim edilecek araç sayısının 20 bine çıkartıldığı Togg, ilk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ardından kabine üyelerinin kullanımıyla vitrine çıktı.

    Geçmişte Togg'u "Milli değil bir şirketin ürettiği otomobil sadece" diyerek hedef alan CHP yandaşı Can Ataklı, son dönemde yollara çıkan ve vatandaşların büyük ilgisine mazhar olan Togg'u bir kez daha karalamaya kalktı.

    "NEDİR BU YA TOGG TOGG TOGG!"
    Türkiye yerli ve milli otomobilini de üretirken yeni gurur kaynağı Togg sokaklardaki yerini aldı. Ayrıca yerli otomobil çoğu bakan tarafından da makam aracı olarak kullanılmaya başlandı.

    Can Ataklı sık sık yerli ve milli projelerle ilgili hazımsızlığı ile gündeme gelirken geçmiş dönemde, "Togg milli değil, bir şirketin ürettiği otomobil sadece" demesinin ardından yeniden yerli otomobili hedef aldı.

    Ataklı "Burada bir buldumculuk var. Görmemişin oğlu olmuş tutmuş Togg'unu koparmış. Nedir bu ya Togg, Togg, Togg. Tayyip Erdoğan ana bayii gibi çalışıyor." ifadelerini kullandı.

        Togg'u karalamayı sürdüren Ataklı, "Üretim bandı yapılmamış, saraydan bant geliyor. 'Üretim bantları burada' diye video sergiliyorlar" diye konuşmuştu.

        BİTMEK BİLMEZ HAZIMSIZLIK
        Dünyada sayılı ülkenin yerli savaş uçağına sahip olduğu biliniyor. Türkiye'de bu noktada Milli Muharip Uçak (MMU) projesinde dev adımlar atıyor. Son olarak MMU'nun hangardan çıktığı görüntüler kamuoyuyla paylaşılmıştı.

        Ataklı, Milli Muharip Uçağı da hedefine koydu. Ataklı, "Uçak gösteriyorlar hep karada. Uçmuyor nedense. İnsansız jet uçağı hesapta" demişti.

            SİHA'LARA MAKET DEMİŞTİ
            Baykar'ı hedef alan skandal açıklamalar yapanlardan biri de, Ataklı olmuştu. Ataklı, "Baykar diye bir şirket var biliyorsunuz, Bayraktarlar... Deli gibi bir kesim var, zannediyorlar ki onu savununca sanki memleket savunuluyor. Bir özel şirket SİHA-İHA yapıyor, devletin kendisi de yapıyori, çok var bunları yapan. Bu çocuk iyi bir mühendis yetenekli belli ki ama abartma kardeşim, yaptığı maketten öte bir şey değil." dedi.

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            Can Ataklı’nın bitmek bilmeyen hazımsızlığı!
            Haberler Haberler Can Ataklı'nın bitmek bilmeyen hazımsızlığı! Hedefinde Türkiye'nin gururu Togg var
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