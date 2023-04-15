Can Ataklı'nın bitmek bilmeyen hazımsızlığı! Hedefinde Türkiye'nin gururu Togg var

Ön sipariş sürecinin tamamlanmasının ardından yoğun ilgi nedeniyle teslim edilecek araç sayısının 20 bine çıkartıldığı Togg, ilk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ardından kabine üyelerinin kullanımıyla vitrine çıktı.

Geçmişte Togg'u "Milli değil bir şirketin ürettiği otomobil sadece" diyerek hedef alan CHP yandaşı Can Ataklı, son dönemde yollara çıkan ve vatandaşların büyük ilgisine mazhar olan Togg'u bir kez daha karalamaya kalktı.

"NEDİR BU YA TOGG TOGG TOGG!"

Türkiye yerli ve milli otomobilini de üretirken yeni gurur kaynağı Togg sokaklardaki yerini aldı. Ayrıca yerli otomobil çoğu bakan tarafından da makam aracı olarak kullanılmaya başlandı.