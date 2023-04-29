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    • 29.04.2023 16:31
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    • 29.04.2023 16:31
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    "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na 3 günde 58 bin 61 başvuru yapıldı

    İstanbul'da "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvurular yoğun şekilde sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 3 günde 340 bin 460 bağımsız birim için 58 bin 61 başvuru olduğunu açıkladı.

    AJANSLAR
    Yarısı Bizden kampanyası İstanbul damgası

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na İstanbul'da 3 günde 340 bin 460 bağımsız birim için 58 bin 61 başvuru olduğunu bildirdi.

    "RİSKLİ YAPI BIRAKMAYACAĞIZ"
    Bakan Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

    Kurum açıklamada, "İstanbullular, Yarısı Bizden Kampanyamızı tuttu. 3 günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın hayatını etkileyecek sayıda başvuru aldık. 340 bin 460 bağımsız birim için 58 bin 61 başvuru yapıldı. Başvuruları inceliyor, süreçleri başlatıyoruz. İstanbul'umuzda riskli yapı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

    Bakan Kurum, paylaşımında kampanyayla ilgili merak edilenlerin "http://yarisibizden.gov.tr" adresinde olduğunu hatırlattı.
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        Haberler Haberler "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na 3 günde 58 bin 61 başvuru yapıldı
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