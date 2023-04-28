Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'de 3 milyon 300 bin konut dönüştü! Vatandaş güvenli yuvasına kavuşuyor: İstanbul'a yüzyılın projesi

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YÜZYILIN PROJESİ

Dünya tarihinin en büyük şehircilik hamlesi olan 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' projesiyle dayanıksız binalar devlet desteğiyle kentsel dönüşüme dahil edilecek...



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası başlattıklarının müjdesini verdi.



"Yarısı Bizden" projesiyle İstanbul'da en az 6 milyon vatandaş güvenli ve depreme dayanıklı yuvalarına kavuşacak. Yüzyılın dönüşümünde ilave nüfus getirmeden İstanbul'da tespit edilen 220 bin binadaki 1.5 milyon riskli konutun dönüşümü için şehrin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 500'er bin rezerv konut üretilecek, 500 bin konutun da yerinde dönüşümü sağlanacak.





Güngören...



Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yürütülecek olan "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" projesiyle vatandaşlar yeni ve güvenli yuvalarına uygun taksitlerle kavuşacak, dönüşüm sürecine dahil olan vatandaşların konutlarının inşaatı en geç 2 yıl içinde tamamlanacak. Bu süreçte vatandaşlara 10 bin 500 lira taşınma yardımı yapılacak. Ayrıca proje kapsamında İstanbul'da aylık 3 bin 500 lira olan kira yardımı 5 bin 250 liraya yükseltildi.



100 metrekare büyüklüğünde 2 oda, 1 salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşın maliyeti 1.5 milyon lira çıktıysa bunun 750 bin lirasını devlet hibe edecek. Kalanı için de vatandaşlar, yüzde 0.79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek veya yüzde 10'u peşin ödeyerek kredi miktarını düşürecek.







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