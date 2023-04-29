Isınma dahil 1 AY ÜCRETSİZ doğal gaz başladı mı? 1 AY ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ ne zaman? O tarihte fatura ödemek yok!

1 ay bedava doğalgaz vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından verilen müjde sonrası doğal gaz kullanımının bedava olacağı tarihler araştırılmaya başlandı. Peki, 1 ay bedava doğal gaz ne zaman? 1 ay ücretsiz doğal gaz başladı mı? İşte doğal gazın bedava olacağı tarihler...
1 AY ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN VERİLECEK?
20 Nisan tarihinden sonra kesilen ilk faturadan ücret alınmayacak. Mayıs ayı içerisinde kesilecek olan fatura 0 TL olarak yansıyacak.
25 METREKÜP DOĞAL GAZ KAÇ TL?
1 yıl boyunca aylık olarak 25 metreküp doğal gazın devlet tarafından karşılanmasıyla birlikte vatandaşın faturasına 125-150 liralık indirim yansıyacak. Bugünkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800 TL civarında olacak.