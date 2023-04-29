Yüzyılın dönüşümü! Ekipler sahaya indi evler tek tek inceleniyor! Peki ödeme şartları neler? Süreç nasıl ilerliyor?
Riskli yapıların hızlı dönüşümü için 26 Nisan'da başlayan 'Yarısı Bizden' kampanyası için ekipler sahaya indi. Bakan Kurum, "1.5 milyon konuttan durumu acil olan 300 binin, 200 bini yerinde 100 bini rezerv alanlarda olacak" dedi.
29.04.2023 06:58 - Son Güncelleme: 29.04.2023 07:01
Asrın deprem felaketinin ardından hükümet sağlıksız yapı stokunu yenilemek için kentsel dönüşümde gaza bastı.
İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının hızla kentsel dönüşüme girebilmesi için devreye alınan 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurular 26 Nisan'da başladı.
İstanbul'da 300 bin konutu kapsayan projeye vatandaştan yoğun ilgi geldi. Başvurular hızla devam ederken, bir yandan da evlerin tespit sürecine geçildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyaya başvurusu yapılan konutların incelenmesine başlandığını duyurdu.