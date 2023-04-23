Son anket sonuçları paylaşıldı! Başkan Erdoğan ve AK Parti farkı açıyor! İşte tüm detaylar...

Areda Survey şirketinin 15-20 Nisan 2023 tarihleri arasında 17 bin 400 kişi ile yapılan seçim anketi sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Siyasal İletişimci Ferhat Murat, yapılan son anketi A Haber ekranlarında paylaştı ve değerlendirdi.

