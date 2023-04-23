Son anket sonuçları paylaşıldı! Başkan Erdoğan ve AK Parti farkı açıyor! İşte tüm detaylar...
Türkiye 14 Mayıs seçimlerine artık gün sayıyor. Partiler ve adaylar çalışmalarını sürdürürken anket şirketleri vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyor. Son olarak Siyasal İletişimci Ferhat Murat, A Haber'de 17.400 kişi ile yapılan son anket verilerini paylaşarak değerlendirmelerde bulundu Areda Survey tarafından yapılan son araştırmaya göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan.ilk turda yüzde 51,4 ile kazanırken, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise 46,5 oranına sahip. Seçimin ikinci tura kalması durumunda ise vatandaş tercihini yine Başkan Erdoğan'dan yana kullanıyor. İşte tüm detaylar...
23.04.2023 00:23 - Son Güncelleme: 23.04.2023 00:31
Areda Survey şirketinin 15-20 Nisan 2023 tarihleri arasında 17 bin 400 kişi ile yapılan seçim anketi sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Siyasal İletişimci Ferhat Murat, yapılan son anketi A Haber ekranlarında paylaştı ve değerlendirdi.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2. TURDA NE OLUR?
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kazanılıyor görünse de ankette olası 2. tur sorusu da cevap buldu.