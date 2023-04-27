Son hazırlıklar tamamlandı: Yurt dışı seçmen sandık başında! Pusula fotoğrafları gelmeye başladı

Bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son genel seçimde Türkiye genelinde en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği kişilerden oluşan yurt dışı sandık kurulları sınır kapılarındaki oy verme alanlarındaki yerlerini aldı.

BİLGİLENDİRME AFİŞLERİ ASILDI

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemleri başladı.