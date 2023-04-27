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    • Haberler
    • 27.04.2023 07:43
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    • 27.04.2023 16:48
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    Son hazırlıklar tamamlandı: Yurt dışı seçmen sandık başında! Pusula fotoğrafları gelmeye başladı

    Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri sabah 08.00'de başladı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kurulan sandıklarla ilk oylar atılmaya başlandı. Sandık görevlilerinin seçim yemini etmesinin ardından ilk oyu Avusturalya Sidney'den Ferhat Topuz (61) kullandı. Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde ve sınır kapılarında oy kullanan vatandaşlar, mührü bastıkları oy pusulalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    AJANSLAR
    Yurt dışı seçmen sandık başında

    Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı.

    GÜMRÜK KAPILARINDA SANDIKLAR KURULDU
    Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek.

    Kapıkule'ye giriş, çıkış ve gar olmak üzere 3, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarına ise 1'er sandık kuruldu.

    Bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son genel seçimde Türkiye genelinde en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği kişilerden oluşan yurt dışı sandık kurulları sınır kapılarındaki oy verme alanlarındaki yerlerini aldı.

    BİLGİLENDİRME AFİŞLERİ ASILDI
    Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemleri başladı.

        Seçim sandıkları masalara yerleştirildi, oy kullanılacak kabinlere ise bilgilendirme afişleri asıldı.

        20 SANDIKTA OY KULLANILACAK
        Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.

        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hatlar gelen ve giden yolcu alanları ile gelen yolcu katı kara tarafında kurulan toplam 8 sandıkta oy kullanabilecek.

            Sınır kapılarındaki oy verme işlemi 24 saat esasıyla gerçekleşecek ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'da sona erecek.

            SINIR KAPILARINDA KİMLER VE NASIL OY KULLANILACAK?
            Gümrükte oy kullanmak isteyen yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen, sınır kapılarında belirlenen perona gelerek oy kullanmak istediğini bildirecek.

            Sandık kurulu başkanı, Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden seçmenin, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığını kontrol edecek, kayıtlı ise oy kullanıp kullanmadığını sorgulayacak.

                Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen, sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş oy pusulası ve zarfıyla mührü alarak, kapalı oy verme yerine gidecek ve oyunu kullanacak.

                "OYLARIMIZ REİS'E"

                Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde ve sınır kapılarında oy kullanan vatandaşlar, mührü bastıkları oy pusulalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

                Bazı seçmenler fotoğraflara not eklemeyi de ihmal etmedi.

                    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren bir vatandaşın, "Rabbim 14 Mayıs'ta bizlere şükür namazı kılmayı nasip eyle. Erdoğan'a takrar balkon konuşması nasip eyle. Oylarımız Reis'e." notu dikkat çekti.

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                    Haberler Haberler Son hazırlıklar tamamlandı: Yurt dışı seçmen sandık başında! Pusula fotoğrafları gelmeye başladı
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