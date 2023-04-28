Rekor başvuru almıştı! "Yarısı Bizden" kampanyasında konutlarda incelemeler başladı

"BU FIRSAT KAÇIRILMAZ"

"Yarısı Bizden" kampanyasına başvuru yapan vatandaşlar, kampanyayı çok iyi bulduklarını ifade ederek, "Şartları, ödeme şekilleri falan çok iyi. Devletimiz böyle bir imkân sağlamışken bu fırsat kaçırılmaz. 10 senelik bir ödeme planı var. Kira öder gibi tekrardan evlerimize güvenle oturmuş olacağız. İnşallah daha güvenli bir şekilde evlerimizde oturmayı Rabbim herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.

1 MİLYONU GEÇTİ

Kampanyanın daha ilk saatlerinde 200 bin vatandaş başvurusunu yaptı. İki günde gelen başvuran kişi sayısı 1 milyonu geçti.

Toplam 17 bin 749 binada, 243 bin 694 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Sağlıksız yapı stokunun ve bitişik nizam bina tipinin yoğun görüldüğü Bahçelievler, en çok başvuru yapılan ilçe oldu. 28 bin 488 bağımsız bölüm bulunan 1.828 bina için dönüşümün ilk adımı atılmış oldu.