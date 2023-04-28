Son dakika: Yarısı Bizden kampanyasına rekor başvuru! 2 günde 1 milyonu aşkın kişi başvurdu! Yarısı Bizden kampanyasına nasıl başvurulur?

Hükümetin sağlıksız yapı stokunu yenilemek için başlattığı yüzyılın dönüşüm hamlesine vatandaştan yoğun ilgi geldi. Önceki gün başlayan kampanyanın daha ilk saatlerinde 200 bin vatandaş başvurusunu yaptı.
İki günde gelen başvuran kişi sayısı 1 milyonu geçti. Toplam 17 bin 749 binada, 243 bin 694 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Sağlıksız yapı stokunun ve bitişik nizam bina tipinin yoğun görüldüğü Bahçelievler, en çok başvuru yapılan ilçe oldu. 28 bin 488 bağımsız bölüm bulunan 1.828 bina için dönüşümün ilk adımı atılmış oldu.
AVCILAR İKİNCİ SIRADA
17 Ağustos 1999 Marmara depreminde İstanbul'da en çok hasar gören ilçe Avcılar olmuştu. İlçede 270 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı. 1823 konut ve 326 işyerinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü ilçede 5 bin 106 konut ve 872 işyerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 işyerinde hafif hasar meydana gelmişti. Depremin etkilerini yıllarca üzerinden silemeyen ilçe 'Yarısı bizden' kampanyasına en çok talep gösteren ikinci ilçe oldu. İki günde 1081 binada 16 bin 584 bağımsız bölüm adına başvuru yapıldı.