Son dakika: Yarısı Bizden kampanyasına rekor başvuru! 2 günde 1 milyonu aşkın kişi başvurdu! Yarısı Bizden kampanyasına nasıl başvurulur?

5 BİN 250 LİRA KİRA YARDIMI

BU aşamadan sonra yapılan başvurular, bakanlık tarafından incelenecek. Verilen bilgiye göre, bakanlık tarafından görevlendirilen keşif ekibi binaya giderek sahada inceleme yapacak, beyan edilen bilgileri kontrol edecek. Binanın dönüşümü için saha ziyaretinden bir keşif raporu hazırlayacak. Değerlendirme sürecinde öncelik, talebin en çok geldiği binalara verilecek. Keşif aşamasından sonra gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek. Ardından ruhsat alma süreci başlayacak. Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.