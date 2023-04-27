2+1 ve 3+1 evlerde "yarısı bizden" kampanyasına rekor başvuru
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyasına başvuruda rekor kırıldı. Evini yenilemek isteyenler kampanyaya büyük ilgi gösterirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "200 bin kardeşimiz ilk saatlerde başvurdu" dedi. Başvurular 29 Mayıs'a kadar e-Devlet üzerinden devam edecek. Başvuru ekranından yer alan 4 adımın eksiksiz ve hatasız doldurulması gerekiyor. İşte detaylar...
27.04.2023 09:27 - Son Güncelleme: 27.04.2023 09:27