Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 2+1 ve 3+1 evlerde "yarısı bizden" kampanyasına rekor başvuru

2+1 ve 3+1 evlerde "yarısı bizden" kampanyasına rekor başvuru

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyasına başvuruda rekor kırıldı. Evini yenilemek isteyenler kampanyaya büyük ilgi gösterirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "200 bin kardeşimiz ilk saatlerde başvurdu" dedi. Başvurular 29 Mayıs'a kadar e-Devlet üzerinden devam edecek. Başvuru ekranından yer alan 4 adımın eksiksiz ve hatasız doldurulması gerekiyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr
27.04.2023 09:27 - Son Güncelleme: 27.04.2023 09:27
2+1 ve 3+1 evlerde yarısı bizden kampanyasına rekor başvuru

Asrın deprem felaketinin ardından hükümetin sağlıksız yapı stokunu yenilemek için başlattığı 'Yarısı bizden' kampanyasına vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2+1 ve 3+1 evlerde yarısı bizden kampanyasına rekor başvuru

Dün başlayan kampanyaya başvurular 29 Mayıs'a kadar sürecek. TOKİ eliyle yapılacak evler, 2 yılda vatandaşa teslim edilecek.

2+1 ve 3+1 evlerde yarısı bizden kampanyasına rekor başvuru

Proje kapsamında 200 bin konutluk yerinde dönüşüm, rezerv alanda ise 100 bin konut yapılacak.

2+1 ve 3+1 evlerde yarısı bizden kampanyasına rekor başvuru

200 bin konutluk yerinde dönüşüm için talep toplanacak.

2+1 ve 3+1 evlerde yarısı bizden kampanyasına rekor başvuru

200 binden fazla başvuru gelirse kura çekilecek.

SON DAKİKA