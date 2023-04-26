Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın Öcalan ile görüşme iftirası! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Açık ve net olarak yalan

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, terörün siyasi ayağı HDP aday çıkarmayarak 6'lı koalisyona destek verme kararı aldı.
ALGI OPERASYONU BAŞLADI!
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan HDP'ye, PKK'dan da destek geldi. Bu gelişmeler halkın tepkisini çekerken, dün ortaya iktidarın terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşmesi için İmralı'ya bir heyet gönderdiği iddiası atıldı.
Bu iddia PKK'ya yakın yayın organlarından yayılırken, terör suçlarından tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, iddiayı geniş kitlelere yayma görevini üstlendi.
Demirtaş, yaptığı çirkin paylaşımda, "Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi 'terörle' iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu iki yüzlülüğün takdirini size bırakıyorum." ifadelerini kullandı.
Yaşananların ardından gözler Cumhurbaşkanlığı'na çevrilmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, seçim öncesi maksatlı bir iftiranın ortaya atıldığını söyledi ve iddiaları kesin bir dille yalanladı.
KALIN: KESİNLİKLE YALAN
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a heyet gönderilmesinin sözkonusu olmadığını vurguladı.