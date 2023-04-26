Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın Öcalan ile görüşme iftirası! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Açık ve net olarak yalan

Kalın, "İmralı ile görüşme oldu' iddiası dün ortaya atıldı, bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim. Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya atığı iddialardır. Buradan bir netice almaları mümkün değil böyle bir görüşme söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.

AKKUYU'DAKİ TÖREN ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan'ın Putin ile görüşeceğini belirten Kalın, "Cumhurbaşkanımız yarın Akkuyu'daki törenden hemen önce Putin'le telefonda görüşecek. İkili ilişkiler ve Ukrayna Savaşı ile ilgili yapılabileceklerimizi ele alacağız" dedi.