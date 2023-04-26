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    • 26.04.2023 12:05
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    • 26.04.2023 12:41
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    Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın Öcalan ile görüşme iftirası! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Açık ve net olarak yalan

    Son dakika haberi... Terör suçlarından tutuklu bulunan PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter üzerinden kirli bir iftirayı dolaşıma soktu. Demirtaş, bir heyetin İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştüğünü öne sürdü. İddiaların açık ve net olarak yalan olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya atığı iddialardır." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Demirtaş’ın Öcalan ile görüşme iftirasına yalanlama

    14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, terörün siyasi ayağı HDP aday çıkarmayarak 6'lı koalisyona destek verme kararı aldı.

    ALGI OPERASYONU BAŞLADI!
    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan HDP'ye, PKK'dan da destek geldi. Bu gelişmeler halkın tepkisini çekerken, dün ortaya iktidarın terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşmesi için İmralı'ya bir heyet gönderdiği iddiası atıldı.

    Bu iddia PKK'ya yakın yayın organlarından yayılırken, terör suçlarından tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, iddiayı geniş kitlelere yayma görevini üstlendi.

    Demirtaş, yaptığı çirkin paylaşımda, "Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi 'terörle' iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu iki yüzlülüğün takdirini size bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

    Yaşananların ardından gözler Cumhurbaşkanlığı'na çevrilmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, seçim öncesi maksatlı bir iftiranın ortaya atıldığını söyledi ve iddiaları kesin bir dille yalanladı.

    KALIN: KESİNLİKLE YALAN
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a heyet gönderilmesinin sözkonusu olmadığını vurguladı.

        Kalın, "İmralı ile görüşme oldu' iddiası dün ortaya atıldı, bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim. Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya atığı iddialardır. Buradan bir netice almaları mümkün değil böyle bir görüşme söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.

        AKKUYU'DAKİ TÖREN ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME
        Başkan Erdoğan'ın Putin ile görüşeceğini belirten Kalın, "Cumhurbaşkanımız yarın Akkuyu'daki törenden hemen önce Putin'le telefonda görüşecek. İkili ilişkiler ve Ukrayna Savaşı ile ilgili yapılabileceklerimizi ele alacağız" dedi.

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        Haberler Haberler Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın Öcalan ile görüşme iftirası! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Açık ve net olarak yalan
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