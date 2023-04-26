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    • Haberler
    • 27.04.2023 06:58
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    • 27.04.2023 07:02
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    İzmir'de değişmeyen manzara: Sağanak yağış nedeniyle evleri su bastı, araçlar yolda

    İzmir'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi yıllardır süregiden su baskınlarına karşın herhangi çözüm üretemedi. Altayapı sorunlarına yatırım yapmak yerine, reklam ve kültür-sanat faaliyetlerini fonlayan İzmir BB, son olarak Fazıl Say'ın hiç beğenilmeyen 100. yıl marşına sponspor olmuştu. Verilemeyen hizmet nedeniyle dün gece; etkili olan sağanak sonucu yollarda su birikintileri oluştu, evleri su bastı, araçlar yolda kaldı. Karşıyaka'da bir sitede şiddetli yağış nedeniyle rögarlar taştı. Su seviyesinin artması nedeniyle site yönetimi sirenleri açınca, kısa süreli panik yaşandı.

    AJANSLAR
    İzmir’de değişmeyen manzara

    İzmir'de uzun süredir yönetimi elinde bulunduran CHP'li belediyeler, altyapıya kayda değer hiçbir yatırım yapmamış durumda. Şehir uzun yıllardır kötü koku ve şiddetli yağmur sonrası su baskınlarının pençesinde. Dün gece de değişmeyen manzara kayıtlara geçti.

    ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ
    Kentin birçok ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yer yer hızını arttıran yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

    Halkapınar'dan Basmane istikametine giden araçlar su birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Bazı araçlar suya gömülürken, evlerin önünde su birikintileri oluştu. Otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

    Buca ilçesinde evleri su bastı, yollardaki rögar kapakları yerinden çıktı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

        SİRENLE UYARI YAPILDI
        Karşıyaka'nın Mavişehir Mahallesi'ndeki bir sitede şiddetli yağışın etkisiyle rögarlar taştı. Su birikintileri oluştu.

        Site yönetimince artan su seviyesi sonrası sirenle uyarı yapılarak vatandaşlar araçlarını güvenli bölgelere çekti.

        Yağış sırasında şimşekler adeta geceyi aydınlattı.
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            Haberler Haberler İzmir'de değişmeyen manzara: Sağanak yağış nedeniyle evleri su bastı, araçlar yolda
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