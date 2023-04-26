İzmir'de değişmeyen manzara: Sağanak yağış nedeniyle evleri su bastı, araçlar yolda

İzmir'de uzun süredir yönetimi elinde bulunduran CHP'li belediyeler, altyapıya kayda değer hiçbir yatırım yapmamış durumda. Şehir uzun yıllardır kötü koku ve şiddetli yağmur sonrası su baskınlarının pençesinde. Dün gece de değişmeyen manzara kayıtlara geçti.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Kentin birçok ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yer yer hızını arttıran yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.