Tunç Soyer'in 'raylı sistem' iddiası yalan çıktı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İZBAN'a yapılan yatırımı açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir'deki ulaştırma yatırımlarına ilişkin bilgi verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen asılsız ve kamuoyunu yanlış bilgilendirici iddialarda bulunulduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi bu kentte de yatırımların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, son 20 yıllık dönemde İzmir'e toplam 112 milyar 909 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiği, kara yolundan demir yoluna, hava yolundan denizcilik sektörüne kadar ulaşımın her modunda kente değer katacak projelerin şehre kazandırıldığı belirtildi. Yol çalışmalarına işaret edilen açıklamada, "İzmir'de 430 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu yüzde 123 artırarak 959 kilometreye ulaştırdık. 367 kilometreden aldığımız BSK kaplamalı yol uzunluğunu da toplamda 972 kilometreye çıkardık." ifadesine yer verildi.

Demir yolu yatırımlarının önemine değinilen açıklamada, İzmir il sınırları içinde 571 kilometrelik demir yolu ağı bulunduğu bildirildi. İzmir-Ankara Hızlı Tren Hattı için 2023 yılında 13 milyar lira bütçe ayrıldığı belirtilen açıklamada, bu projenin tamamlanmasıyla Ankara-İzmir hattında seyahat süresinin 3,5 saate düşeceği vurgulandı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Açıklamada, İZBAN Projesi ile İzmir'in trafik sorununa kalıcı bir çözüm üretildiğine işaret edilerek, İzmir Büyükşehir Belediyesinin İZBAN konusundaki iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Projenin, Bakanlık, TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğiyle yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi: