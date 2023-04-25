Son dakika: Nevşehir'de coşkulu kalabalık! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

AHaber CANLI YAYIN

Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir Milli İrade Caddesi ve Niğde Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirilecek "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı mitingde vatandaşara hitap ediyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

- Milli beka ve davamıza sahip çıkmak için sıra sizde.

- Türkiye artık sözü geçen bir ülkedir, geriye dönüş yoktur.

- Koalisyon hükümetlerini övmek aymazlıktır.

- Biz yalan ve yıkım failleriyle mücadeleden kaçmayacağız.