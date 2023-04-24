Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.04.2023 14:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.04.2023 14:40
    ABONE OL

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kastamonu'da flaş açıklamalar

    Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu Cumhuriyet meydanında 'Aziz milletim sıra sende' temalı seçim mitinginde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "14 Mayıs 2023 tarihinde 28. dönem TBMM belli olacaktır. Kastamonulu kardeşlerim tertemiz iradeleri ile ülkemiz üzerinde takdirlerini kullanacaktır." dedi. Kılıçdaroğlu'nun Alevi ve Kürt provokasyonuna sert tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur." dedi.

    takvim.com.tr
    Bahçeli’den Kastamonu’da flaş açıklamalar
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu Cumhuriyet meydanında 'Aziz milletim sıra sende' temalı seçim mitinginde açıklamalarda bulundu.


    Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

    Deprem bölgesinde 105 bin konutun inşasına başlanmıştır. İmanın olduğu yerde imkan da vardır ve ortadadır. Bizim için imkansız diye bir şey yoktur. Hayatını kaybetmiş insanlarımızı geri getiremezsek de onların anılarına saygı duymamız ve ailelerinin acil ihtiyaçlarını karşılamamız mümkündür. Cumhur İttifakı'nın duruşu yerli ve millidir. Boşa sallayıp dolu tutmanın peşinden hiç koşmayız. Yaptık mı adam gibi yaparız, milletimiz ne diyorsa onu söyler onu yaparız. Çünkü tarafımız Türkiye'dir çünkü tarafımız mazlum gönüllerdir.

    "14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nı gerçeğe dönüştüreceğiz"
    14 Mayıs 2023 tarihinde 28. dönem TBMM belli olacaktır. Kastamonulu kardeşlerim tertemiz iradeleri ile ülkemiz üzerinde takdirlerini kullanacaktır. Kastamonu eziyet karşısında suskunluğa gömülmedi. Zillet çatısı altında toplananlar bunlardan habersizdir.

    Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    TOGG için tarihi adım!
    Haberler Güncel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kastamonu'da flaş açıklamalar
        loading
        SON DAKİKA