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    • Ekonomi
    • 25.04.2023 13:14
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    • 25.04.2023 13:34
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    Son dakika: Zincir marketlerin iptal davalarına mahkemeden ret

    Son dakika haberi... Rekabet Kurulu'nun haklarında verdiği idari para cezasının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 5 zincir market ile 1 tedarikçi firmanın açtığı davalarda ret kararı çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Zincire mahkemeden tokat: Cezadan kaçış yok!

    Rekabet Kurulu, koronavirüs salgını sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik zincir market ve tedarikçi firmalar hakkında yürütülen soruşturmada 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma hakkında 2021 yılında toplam 2,7 milyar lira idari para cezası uyguladı.

    REDDEDİLDİ
    Söz konusu teşebbüsler, idari cezaya ilişkin yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle Ankara 7'nci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Görülen davalarda, tüm teşebbüsler açısından yürütmenin durdurulması istemi daha önce reddedildi.

    İSTİNAF YOLU AÇIK
    Ankara 7'nci İdare Mahkemesi, 14 Mart 2023 tarihinde de tüm davaların reddi yönünde karar verdi. Teşebbüsler hakkında verilen Kurul kararının hukuka uygun olduğu hükme bağlandı.

    Mahkemenin kararının istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.
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