Askerlik yol parası kaç TL yatacak? Mayıs ayı askerlik yol parası ne zaman yatacak 2023? Yol izni kaç gün verilecek?

Askere giderek vatani görevini yerine getirecek vatandaşların görev yerleri belli oldu. Silah altına alınacak gençlerin merak ettiği bir diğer konu ise askerlik yol parası ve askerlik yol izni oldu. Ödenen miktar ve verilen izin gidilen kilometre miktarına göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, Mayıs ayı askerlik yol parası ne zaman yatacak 2023? Askerlik yol parası kaç TL yatacak? İşte detaylar...
MAYIS AYI ASKERLİK YOL PARASI NE ZAMAN YATACAK?
Mayıs ayı sevkine ilişkin yol masrafı sevk evrakınızı aldıktan sonra 3 iş günü içerisinde Ptt'ye aktarılmaktadır. Herhangi bir Ptt şubesine yapacağınız başvuruda; kimlik belgeniz ile "Asal Ödemeleri" olduğunu beyan ederek yol masrafınızı alabilirsiniz.
ASKERLİK YOL PARASI NASIL HESAPLANIR?
Askerlik yol parası nüfusa kayıtlı olunan ile ve teslim olunacak birliğin bulunduğu ilin merkezine göre değişmektedir. 22 Temmuz 2020 tarihinden sonra askere sevk edilen yükümlülerin yol masrafı; Askeralma Yönetmeliği'nin 102'nci maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü'nün genel ağında yayımlanan iller arası mesafe cetveli ve il /ilçe arası mesafe cetvelinde belirtilen mesafeler baz alınarak hesaplanmaktadır.
Buna göre; nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin bulunduğu il/ilçe merkezinden, sevk edildiğiniz yerin bulunduğu il/ilçe merkezine kadar olan mesafenin;