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    • 26.04.2023 18:48
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    Ankara-Sivas YHT açıldı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: "Mayıs sonuna kadar ücretsiz"

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yeni açılan Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren hattının Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Türkiye Yüzyılı'na giden yolda dev projelerin açılışları peş peşe gerçekleşiyor. 12 saatlik yolu 2 saate düşürecek Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için başkentten hareket etti. Hızlı treninin ilk seferinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale'de vatandaşlara yaptığı hitabında, "Hızlı tren hattımız iftihar kaynağı olacak. Bugün 405 km uzunluğunda altın halka ekliyoruz." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ankara-Sivas YHT açıldı

    Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yeni açılan Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren hattının Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

    BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ I VİDEO İZLE




    Başkan Erdoğan, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    "HIZLI TRENLE YOLA ÇIKTIK"
    Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için başkentten hareket etti. Ankara-Sivas Hızlı Treni'nin bugün gerçekleştirilen ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı.

    Başkentten yola çıkan tren, Kırıkkale ve Yozgat istasyonlarında durdu.

    Bakan Karaismailoğlu, sefere ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hızlı trenle yola çıktık. Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta milletimizle buluşmaya geliyoruz." ifadesini kullandı.

        SEYAHAT SÜRESİ 2 SAATE İNDİ
        405 kilometre uzunluğundaki hatta, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor. Hat ile Ankara-Sivas kesimindeki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düştü. 12 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat kesiminde 1 saate indi.

        Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunuyor. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğü de 2 bin 220 metre ile Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildi.

        İLK YERLİ RAY KULLANILDI
        Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da yapıldı. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldı. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol, yani beton yol uygulaması gerçekleştirildi.

            Ayrıca, proje kapsamında Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yapıldı.

            Dün akşam yaşadığı rahatsızlık nedeniyle doktorların tavsiyesi üzerine istiharat edeceğini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programa katılamıyor. Açılışta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, halka hitap ediyor.

            Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni ile geldiği Kırıkkale'de, Kırıkkale Millet Bahçesi, Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi ve Yahşiyan Yenişehir Köprülü Kavşağı ile yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde konuştu.

            Kırıkkale Gar'ında vatandaşlara hitap eden Oktay, "Cumhurbaşkanımızın, Asrın Lideri, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere yürekten selamları var. Cumhurbaşkanımız bu ülkeyi, sizleri, bu milleti o kadar çok seviyor ki, gece uyku bilmez, gündüz yorulmak bilmez. Çünkü aşk ile şevk ile sevda ile tüm kadroları ile birlikte çalışıyor. Sadece bugün biraz istirahat etmesi gerekti. Yarın inşallah, çok daha hızlı, çok daha dinamik, çok daha coşkulu çalışabilmek için, bıkmadan usanmadan, yorulmadan çalışabilmek için sadece küçük bir ara vermesi gerekti" dedi.

            Projenin sadece Kırıkkale'ye değil, Ankara'dan Sivas'a kadar tüm bölge illere çağ atlatacak bir proje olduğunun altını çizen Oktay, "Bugün, ülkemizin en önemli yatırımlarından birini daha devreye almanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesinin şehrimize, ülkemize ve 85 milyonun her bir ferdine hayırlı olmasını diliyorum. Bugün hem Kırıkkale'ye çok büyük değer katacak, hem de Türkiye'yi bu alanda farklı bir lige taşıyacak bir ulaşım projesini hizmete açıyoruz. Her aşaması titizlikle yürütülmüş zorlu bir sürecin meyvesi olan Hızlı Tren Hattımız, inşallah, ülkemizin iftihar vesilelerinden de biri olacaktır" açıklamasını yaptı.

                Türkiye'yi hızlı trenin konforuyla 2009 yılında ilk defa tanıştırdıklarını söyleyen Oktay, Ankara-Eskişehir hattı ile Türkiye'nin dünyanın 8'inci, Avrupa'nın da 6'ncı yüksek hızlı demiryolu işletmecisi olduğunu hatırlattı. 2011 yılında Ankara-Konya, 2014 yılında Eskişehir-İstanbul, Konya-İstanbul, 2022 yılı başında da Konya-Karaman hızlı tren hatlarını hizmete açarak bu atılımları devam ettirdiklerini bildiren Oktay, Şimdiye kadar, yüksek hızlı trenin rahatlığını tecrübe eden yolcu sayısının 73 milyona ulaştığını aktardı.

                "HIZLI TREN HATTI UZUNLUĞU İSE 2 BİN 228 KİLOMETREYE ÇIKMIŞ OLUYOR"
                Hizmet zincirine, 405 kilometre uzunluğunda, yeni bir halka eklendiğini söyleyen Oktay, "Bugün hem Kırıkkale'ye çok büyük değer katacak, hem de Türkiye'yi bu alanda farklı bir lige taşıyacak bir ulaşım projesini hizmete açıyoruz. Her aşaması titizlikle yürütülmüş zorlu bir sürecin meyvesi olan hızlı tren hattımız, inşallah ülkemizin iftihar vesilelerinden de biri olacaktır. Türkiye'yi hızlı trenin konforuyla 2009 yılında ilk defa tanıştırmıştık. Ankara-Eskişehir hattı ile ülkemiz, dünyanın 8'inci, Avrupa'nın da 6'ncı yüksek hızlı demiryolu işletmecisi olmuştu. 2011 yılında Ankara-Konya, 2014 yılında Eskişehir-İstanbul, Konya-İstanbul, 2022 yılı başında da Konya-Karaman hızlı tren hatlarını hizmete açarak bu atılımlarımızı devam ettirdik. Şimdiye kadar, yüksek hızlı trenin rahatlığını tecrübe eden yolcu sayımız 73 milyona ulaştı. Bugün, bu hizmet zincirine, 405 kilometre uzunluğunda, yeni bir altın halka ekliyoruz" dedi.

                "HIZLI TREN VE YÜKSEK HIZLI TRENDE LİDER ÜLKELERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRECEĞİZ"
                Halihazırda toplam 3 bin 593 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattında yapım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Oktay, "İnşallah Türkiye'yi diğer alanlarda olduğu gibi, hızlı tren ve yüksek hızlı trende de dünyanın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz. Birileri bunu anlayamaz tabi, Kılıçdaroğlu ve avanesi ne diyordu? 'Fransa'daki gibi olmaz' diyorlardı ya? Halbuki biz dünya liderliğine oynuyoruz. Türkiye birilerini izleme noktasında değildir. Kılıçdaroğlu ve avanesi düşünsünler" diye konuştu.

                Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattının hayırlı olmasını dileyen Oktay, "Bu muhteşem eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, firmalarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

                Kırıkkale'ye son 21 yılda 29 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını ifade eden Oktay, eğitimde, gençlik ve sporda, sosyal yardımlarda çok önemli hizmetlere imza attıklarını aktardı.

                SAVUNMA SANAYİNİN KALBİ KIRIKKALE'DİR
                Oktay, "Tarım ve ormanda 5 baraj, 28 dere ıslahı, 2 hidroelektrik santrali yaptık. Savunma sanayinde kentimize bir teknokent ve araştırma geliştirme merkezi kurduk. Savunma sanayinin kalbi Kırıkkale'dir. Tüm ilçelerimizi nasıl doğal gaza kavuşturduysak burada da kavuşturacağız." dedi.



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                LONDRA'DAKİ TEFECİLERDEN BRÜKSEL'DEKİ LGBT'CİLERE KADAR HERKESE GÖZ KIRPIYORLAR
                Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kurdukları yedili masa koalisyonuyla, eski Türkiye'nin kavgasını, dövüşünü, krizini geri getirmenin peşindeler. Üstelik bunun için Kandil'deki terör baronlarından Pensilvanya'daki hainlere, Londra'daki tefecilerden Brüksel'deki LGBT'cilere kadar herkese göz kırpıyorlar." dedi.

                Oktay, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

                Konuşmasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başlayan Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkeye, bu millete o kadar sevdalıdır ki gece-gündüz çalışır, yorulmak, uyku bilmez. Çünkü aşk ile çalışır, şevk ile çalışır, sevda ile çalışır. Sadece bugün biraz istirahat etmesi gerekti. Yarın daha hızlı, daha dinamik, daha coşkulu çalışabilmek için bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çok sevdiği milletine hizmetkar olabilmek için küçük bir ara vermesi gerekti." dedi.

                Yozgat'a hızlı trenle geldiklerini hatırlatan Oktay, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın hayırlı olmasını diledi.

                AK Parti iktidarında tüm Türkiye'yi olduğu gibi Yozgat'ı da büyütmek, geliştirmek, kalkındırmak için gece-gündüz çalıştıklarını söyleyen Fuat Oktay, şehre bugüne kadar yaklaşık 50 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını, üniversiteden şehir hastanesine, yurt binalarından spor tesislerine, toplu konuttan millet bahçelerine sayısız eser ve hizmeti kazandırdıklarını söyledi.

                Şehir sınırlarındaki bölünmüş yol uzunluğunu 44 kilometreden 389 kilometreye çıkardıklarını belirten Oktay, şöyle devam etti:

                "En büyük talebiniz havalimanımızın inşasını, inşallah yıl bitmeden tamamlamış olacağız. Yaptığımız barajlarla, organize sanayi bölgeleriyle, getirdiğimiz doğal gazla, verdiğimiz desteklerle Yozgat'ı geliştirmek için çalıştık, çalışıyoruz. Yozgat'ımızın doğasıyla iç içe ve sosyal kullanımları da içeren toplam 200 bin metre kare olan Millet Bahçemizi açtık. 7 millet bahçesinin de yapımına devam ediyoruz. 9 baraj ve 36 sulama tesisi bulunan Yozgat'ımıza tarım alanında son 21 yılda toplam 7 milyar 743 milyon liralık destek sağladık.

                Yaklaşık 9 bin kişi kapasiteli 9 yurt, 5 gençlik merkezi, 36 spor tesisini memleketimize kazandırdık. Yozgat Şehir Hastanesinden Bozok Üniversitemize Yozgat'a her alanda yatırımlar yaptık. İnşallah önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanımız liderliğinde, eksikleri tamamlayarak, çok daha büyük yatırımları yaparak şehrimizi hak ettiği yere çıkartacağız. Türkiye Yüzyılı'nı Yozgat'ın da yüzyılı yapmak için 14 Mayıs'a kadar hep birlikte daha çok çalışmalıyız."

                "ÜLKEMİZİN TÜM MÜCADELELERİNDE YOZGAT'IN, YOZGATLININ İZİNİ GÖRMEK MÜMKÜN"
                Alandakilere, "Şimdi buradan öyle bir ses verin ki yedili masa da yedili maşa da yedi düvel de duysun. Yozgat, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'Bismillah' diyor muyuz?" diye soran Oktay, "Evet" cevabı üzerine "Bozok Yaylasının yiğitlerine de bu yakışırdı." yanıtını verdi.

                Yozgat'ın tarihinde hiç işgal görmediğini, vatanın bağımsızlığı ve milletin geleceği için her mücadelenin en önünde yer aldığını belirten Oktay, "Ülkemizin geçtiğimiz asırdaki Balkanlar'dan Kafkas'a, Çanakkale'den Yemen'e, Milli Mücadeleden Kore ve Kıbrıs savaşlarına, terörle mücadeleden 15 Temmuz'a kadar tüm mücadelelerinde Yozgat'ın, Yozgatlının izini görmek mümkündür." dedi.

                Cumhuriyetin ilk asrını geride bırakıp Türkiye Yüzyılı eşiğinde bir kez daha Yozgat'ın desteğine ihtiyaçları olduğunu söyleyen Oktay, şöyle konuştu:

                "Biliyorsunuz, bugüne kadar ülkeye ve millete hangi hizmeti getirmeye, hangi eseri kazandırmaya çalıştıysak, hepsinde de karşımıza bir 'İstemezük' korosu çıktı. Yıllar boyunca gelişmiş ülkeler kendi güvenlik ve refahları için herkesle birlikte bizim de vaktimizi ve enerjimizi heba ederken, içeride onların değirmenlerine su taşıyanlar vardı. Bunlar, bize de çelme takmaya çalıştı. Ülkemizin 81 vilayetinin eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda gelişmesini, kalkınmasını sağlarken, önümüze hep engeller çıkartıldı. Vesayetinden terör örgütüne, darbecisinden ekonomik tetikçisine işte bu mankurtlarla boğuşarak 21 yılda nice icraatlar yaptık."

                    Alandakilere, AK Parti iktidarında yapılan hizmet ve eserlerinin yer aldığı bir video izleten Oktay, "Bu hizmetlere Yozgat şahit. Peki Kılıçdaroğlu ve avanesi? Onların bunu anlaması mümkün değil, onların işi gücü inkar, inkar siyaseti. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin hepsini saymaya, hepsini göstermeye kalksak saatlerce, günlerce bitmeyecek eser ve hizmetleri biz sadece 5 seçim dönemine sığdırdık. 80 yılda yapılamayanı 20 yılda yaptık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, bu altyapının üzerinde asıl hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarmanın peşindeyiz." ifadesini kullandı.

                    Türkiye'yi, siyasi, sosyal, askeri, diplomatik gücüyle dünyanın önde gelen devletlerinden biri yapmanın peşinde olduklarını vurgulayan Fuat Oktay, şunları kaydetti:

                    "Peki, biz bunu yaparken, karşımızdakiler neyin peşinde? Kurdukları yedili masa koalisyonuyla, eski Türkiye'nin kavgasını, dövüşünü, krizini geri getirmenin peşindeler. Üstelik bunun için Kandil'deki terör baronlarından Pensilvanya'daki hainlere, Londra'daki tefecilerden Brüksel'deki LGBT'cilere kadar herkese göz kırpıyorlar. Kendi aralarında da körebe oynuyorlar. Birinin söylediğini, vadettiğini diğeri duymazdan geliyor. Masada birbirlerinin gözünü oymaya kalkanlar, iş ülke ve millet düşmanlarına gelince işte bu kadar bonkör davranıyorlar.

                    Kılıçdaroğlu ve yedili maşanın vadettiği ne biliyor musunuz? 3K, yani kaos, kriz ve kakofoni. 7-8 cumhurbaşkanı yardımcısıyla ülkeyi yöneteceklermiş. Yani yüzde 50 oy alan da yüzde 0,5 oy alan da aynı söz hakkına sahip olacak, 'evet' demediği sürece cumhurbaşkanı bir karar veremeyecek. Yani sizin verdiğiniz oylara, yetkiye ipotek koyacaklar. Bu 3K'nin üzerine 2K vadediyorlar. 2K, Kemal Kılıçdaroğlu, yani katmerli kaos. Yozgat buna müsaade eder mi? İşte bunun için CHP'ye ve onunla birlikte hareket eden diğer partilere gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Kendinizin ve evladınızın geleceğini bu yedili kavga masasına emanet eder misiniz? Ülkenizin güvenliğini, huzurunu, akıbetini, kendi deyimleriyle bu kumar masasına emanet eder misiniz?"

                    "BAKKALA EKMEK ALMAYA GÖNDERMEYECEĞİNİZ BİRİNE, ÜLKEYİ EMANET EDER MİSİNİZ?"
                    Milletin tüm fertlerine seslenmek istediğini belirten Oktay, şöyle devam etti:

                    "Hanımlar, bakkala ekmek almaya bile göndermeyeceğiniz birine, ülkeyi emanet edebilir misiniz? Beyler dükkanınızı, atölyenizi, tezgahınızı 5 dakikalığına bırakamayacağınız birine, ülkeyi emanet edebilir misiniz? Gençler, dersinize yardım etse verdiği bilgilerin doğruluğuna şüpheyle bakacağınız birine, kendi geleceğinizi teslim edebilir misiniz? Çiftçi kardeşim, önüne üç koyun katsanız akşama hepsini de kaybedip geleceğini bildiğiniz birine, ülkenizin geleceğini teslim edebilir misiniz? İşveren kardeşim, kendi müessesenizde vasıfsız eleman olarak dahi çalıştırmayacağınız birine, ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? Emekli kardeşim, oturduğun apartmana yönetici olarak seçmeyeceğin birine, ülkenin geleceğini emanet edebilir misin? Daha önce verdikleri sözlerden herhangi birini, en azından kendi belediyelerinde tuttuklarını gördünüz mü?"

                    Muhalefetin ulaşımı, suyu, sütü bedava yapma vaadinde bulunduğunu ancak verilen sözlerin gerçekleştirilmediğini söyleyen Oktay, şunları kaydetti:

                    "Vatandaşa bedava traktör dağıtacaklardı, dağıttılar mı? Ne sözlerini tuttular ne de tutmadıkları sözün hesabını millete verdiler. İşte bunun için 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız. Biz ne söz verdiysek yaptık. Karadeniz gazını keşfedince, bunun kazancını milletimizle yönlendireceğiz dedik. Yaptık mı? Yapıyoruz. Gazı devreye alır almaz, hemen konutlarda ısınma dahil tüm tüketimi bir ay boyunca ücretsiz yaptık. Bununla kalmadık, doğal gaz faturalarının konutlarda kullanılan mutfak ve su ısıtma gideri kadar kısmını bir yıl boyunca bedava yaptık. Siz bunların, bırakın herhangi bir eser vermeyi, hizmet getirmeyi, yapılan işlere 'hayırlı olsun' dediklerini duydunuz mu?

                    Köprü yaparız, 'Millet köprü mü yiyecek?' derler. Havalimanı yaparız, 'Buraya uçak inmez' derler. Baraj yaparız, 'Çevreye zarar veriyor' derler. Maden buluruz, petrol buluruz, doğal gaz çıkartırız, hepsine muhakkak bir kulp takarlar. Dünyanın ilk SİHA uçak gemisini yaparız, 'Maket' derler. Organize sanayi kurarız, fabrika açarız, inanmazlar gidip sayım yapmaya kalkarlar. Velhasıl, 'Allah razı olsun' dememek için her yolu denerler. Zaten 'Allah razı olsun' nasıl denir, onu da bilmezler. Hiç önemli değil. Bize milletimizin, Yozgatlının duası yeter."

                    "HALİL İBRAHİM SOFRASI DEĞİL, TÜRKİYE'NİN PAYLAŞIM SOFRASI"
                    Yozgat'tan 14 Mayıs seçimlerinde tüm Türkiye'ye örnek olacak bir destek beklediklerini söyleyen Oktay, Türkiye'nin doğal zenginliklerinin gelirlerinden ayıracakları payla bir "aile ve gençlik bankası" kuracaklarını, bankanın kaynaklarıyla ev kadınlarına kendi gelirlerine kavuşmalarını sağlayacak emekliliklerine primlerinin üçte birini ödeyerek destek olacaklarını söyledi.

                    Yine bu kaynakla eğitimden istihdama, iş kurmadan evlenmeye her alanda gençlere maddi destek vereceklerini belirten Oktay, hiçbir hanenin gelirsiz kalmaması için her evden en az bir kişinin işe girmesini temin edeceklerini bildirdi.

                    Yeni dönemde yapmayı hedefledikleri projelerin yer aldığı bir video izleten Fuat Oktay, alandakilere, "Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. İstikrar için, bu ülkeyi teröre ve terör sevicilerine muhtaç bırakmamak için, 'Halil İbrahim sofrası' diyorlar ya o Halil İbrahim sofrası değil, Türkiye'nin paylaşım sofrası, onlara bunu bırakmamak için hep birlikte yürümeye var mıyız? Cumhurbaşkanımıza 'Durmak yok yola devam' demeye var mıyız? 14 Mayıs'ta balkon konuşması yaptırmaya var mıyız? Güçlü bir Meclis desteğine devam mı?" diye seslendi. Aldığı "Evet" yanıtı üzerine Oktay, "Sağ olun var olun" dedi.

                    Konuşmasının ardından Oktay, beraberindeki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çicek ve Yozgat Valisi Ziya Polat kurdele keserek tamamlanan hizmet ve eserlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

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