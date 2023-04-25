Ankara-Sivas YHT açıldı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: "Mayıs sonuna kadar ücretsiz"

"HIZLI TREN VE YÜKSEK HIZLI TRENDE LİDER ÜLKELERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Halihazırda toplam 3 bin 593 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattında yapım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Oktay, "İnşallah Türkiye'yi diğer alanlarda olduğu gibi, hızlı tren ve yüksek hızlı trende de dünyanın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz. Birileri bunu anlayamaz tabi, Kılıçdaroğlu ve avanesi ne diyordu? 'Fransa'daki gibi olmaz' diyorlardı ya? Halbuki biz dünya liderliğine oynuyoruz. Türkiye birilerini izleme noktasında değildir. Kılıçdaroğlu ve avanesi düşünsünler" diye konuştu.

Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattının hayırlı olmasını dileyen Oktay, "Bu muhteşem eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, firmalarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'ye son 21 yılda 29 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını ifade eden Oktay, eğitimde, gençlik ve sporda, sosyal yardımlarda çok önemli hizmetlere imza attıklarını aktardı.

SAVUNMA SANAYİNİN KALBİ KIRIKKALE'DİR

Oktay, "Tarım ve ormanda 5 baraj, 28 dere ıslahı, 2 hidroelektrik santrali yaptık. Savunma sanayinde kentimize bir teknokent ve araştırma geliştirme merkezi kurduk. Savunma sanayinin kalbi Kırıkkale'dir. Tüm ilçelerimizi nasıl doğal gaza kavuşturduysak burada da kavuşturacağız." dedi.





3



LONDRA'DAKİ TEFECİLERDEN BRÜKSEL'DEKİ LGBT'CİLERE KADAR HERKESE GÖZ KIRPIYORLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kurdukları yedili masa koalisyonuyla, eski Türkiye'nin kavgasını, dövüşünü, krizini geri getirmenin peşindeler. Üstelik bunun için Kandil'deki terör baronlarından Pensilvanya'daki hainlere, Londra'daki tefecilerden Brüksel'deki LGBT'cilere kadar herkese göz kırpıyorlar." dedi.

Oktay, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başlayan Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkeye, bu millete o kadar sevdalıdır ki gece-gündüz çalışır, yorulmak, uyku bilmez. Çünkü aşk ile çalışır, şevk ile çalışır, sevda ile çalışır. Sadece bugün biraz istirahat etmesi gerekti. Yarın daha hızlı, daha dinamik, daha coşkulu çalışabilmek için bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çok sevdiği milletine hizmetkar olabilmek için küçük bir ara vermesi gerekti." dedi.

Yozgat'a hızlı trenle geldiklerini hatırlatan Oktay, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın hayırlı olmasını diledi.

AK Parti iktidarında tüm Türkiye'yi olduğu gibi Yozgat'ı da büyütmek, geliştirmek, kalkındırmak için gece-gündüz çalıştıklarını söyleyen Fuat Oktay, şehre bugüne kadar yaklaşık 50 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını, üniversiteden şehir hastanesine, yurt binalarından spor tesislerine, toplu konuttan millet bahçelerine sayısız eser ve hizmeti kazandırdıklarını söyledi.

Şehir sınırlarındaki bölünmüş yol uzunluğunu 44 kilometreden 389 kilometreye çıkardıklarını belirten Oktay, şöyle devam etti:

"En büyük talebiniz havalimanımızın inşasını, inşallah yıl bitmeden tamamlamış olacağız. Yaptığımız barajlarla, organize sanayi bölgeleriyle, getirdiğimiz doğal gazla, verdiğimiz desteklerle Yozgat'ı geliştirmek için çalıştık, çalışıyoruz. Yozgat'ımızın doğasıyla iç içe ve sosyal kullanımları da içeren toplam 200 bin metre kare olan Millet Bahçemizi açtık. 7 millet bahçesinin de yapımına devam ediyoruz. 9 baraj ve 36 sulama tesisi bulunan Yozgat'ımıza tarım alanında son 21 yılda toplam 7 milyar 743 milyon liralık destek sağladık.

Yaklaşık 9 bin kişi kapasiteli 9 yurt, 5 gençlik merkezi, 36 spor tesisini memleketimize kazandırdık. Yozgat Şehir Hastanesinden Bozok Üniversitemize Yozgat'a her alanda yatırımlar yaptık. İnşallah önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanımız liderliğinde, eksikleri tamamlayarak, çok daha büyük yatırımları yaparak şehrimizi hak ettiği yere çıkartacağız. Türkiye Yüzyılı'nı Yozgat'ın da yüzyılı yapmak için 14 Mayıs'a kadar hep birlikte daha çok çalışmalıyız."